El 1 de enero llegará a HBO Max Regreso a Hogwarts, la reunión que ha organizado Warner Bros para celebrar el 20 aniversario del inicio de la franquicia mágica. Esta es la misma estrategia que la plataforma siguió con el reencuentro de Friends. Los actores originales comentarán anécdotas y cómo se sintieron siendo tan jóvenes, interpretando a las caras más conocidas del momento. Todo bajo decorados similares a la escuela de magia y hechicería. La mayor parte del reparto estará en la reunión, pero no obstante lo que interesa realmente a los fans es la presencia del trio protagonista formado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (Harry Potter, Hermione Granger y Ron Wesley). Antes de su estreno, hemos podido saber alguna de las cosas que se revelarán y, una de ellas es el enamoramiento que tuvo con su compañero de reparto Tom Felton, es Draco Malfoy en la ficción:

Siempre se ha sabido la buena relación que Emma Watson tiene con Tom Felton. Es habitual que surjan nuevos rumores de relación entre ambos, cada vez que publican alguna fotografía en sus redes sociales. La prensa rosa alimenta a la mínima oportunidad que esa amistad va mucho más allá de ser tan solo amigos. Ahora, la actriz ha confesado por primera vez que era su auténtico Crush, describiendo los sentimientos que de pequeña tenía al llegar al set:

“Entré en la sala donde dábamos clases particulares durante el rodaje. Nos habían puesto como tarea dibujar nuestra imagen personal de Dios, y Tom había dibujado una niña sobre un monopatín y con una gorra puesta hacia atrás. No sé cómo describirlo, simplemente me enamoré de él” relataba la actriz, según ha publicado el medio canadiense ET CANADA.

Por parte de Felton, el actor contó que un día escucho en maquillaje a alguien que decía que estaba enamorada de él. Desde entonces se volvió muy protector (el actor tiene tres añso mas que ella), hasta afirmar que se trata de una relación muy especial: “Siempre he tenido debilidad por ella, hasta el día de hoy. Siempre hemos tenido una especie de conexión”.