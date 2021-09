La madrugada del domingo 19 al lunes 20 de septiembre tendrá la 73º edición de los Premios Emmy que recuperará por fin parte de la normalidad. En 2020 la pandemia del coronavirus dejó la ceremonia sin público, ni alfombra y los nominados estaban en su casa.

Esta ceremonia la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Estados Unidos lanzó un comunicado en julio con las novedades sobre la organización de los Emmy 2021 en el que se anunció que el presentador sería el humorista de 57 años, Cedric the Entertainer.

¿Dónde tendrá lugar la ceremonia de los Emmys?

También se anunció que la ceremonia se iba a celebrar en un recinto cerrado el Microsoft Theatre que es un teatro con 7100 asientos destinado principalmente a conciertos y ante un número limitado de asistentes. Pero en agosto al aumentar el número de contagio que la gala se celebrara en el mismo lugar pero al aire libre y se redujo al aforo cuatro entradas por nominación. El problema es que esta controvertida decisión impedirá a parte de los nominados a acudir a la ceremonia.

El Microsoft Theatre está ubicado en L.A. LIVE, un complejo de entretenimiento que también alberga el STAPLES Center, el Grammy Museum y dos docenas de restaurantes.

Las series con más nominaciones

Las quinielas sobre quien será la serie ganadora este 2021 están muy igualadas. Las series más nominadas estos Emmys son The Crown y The Mandalorian, con 24 nominaciones cada una. Las siguen Bruja Escarlata y Visión con 23, y El cuento de la criada con 21, Ted Lasso con 20, Lovecraft Country con 18, Gambito de Dama con 18 y Mare of Easttown con 16.

¿Dónde se podrá ver la ceremonia de los Emmys en España?

Movistar+ retransmitirá otro año más la ceremonia de entrega de los premios Emmy, en simultáneo a EE UU, la madrugada del 19 al 20 de septiembre. Los Primetime Emmy Awards premian en esta edición lo más destacado del panorama televisivo desde junio 2020 a mayo de 2021.

La presentación del evento en Movistar+ estará este año a cargo de Cristina Teva y Laia Portaceli, a las que acompañarán los especialistas en series como Alberto Rey, Isabel Vázquez y Elena Neira. También contará con la colaboración de su corresponsal en Los Ángeles, Gui de Mulder, acreditado para cubrir la gala.

La retransmisión cubrirá la previa, la alfombra roja y la ceremonia.

La previa será de 00:10 horas con el título de La noche de los Emmy 2021 y se podrá ver en Movistar Series, #0 de Movistar+ y Movistar Fest. A las 01:00 horas se podrá ver el espacio Alfombra roja y a las 2:00 horas la ceremonia, ambas en Movistar Series y Movistar Fest)y.

Al día siguiente, el lunes 20, se emitirá en Movistar Series un resumen con los mejores momentos de la gala a las 19:45 horas. También habrá pases en Movistar Estrenos y #0 de Movistar+.