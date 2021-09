El próximo domingo 19 de septiembre tendrá lugar la ceremonia de los premios Emmys 2021 en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Queda menos de una semana para los premios más importantes de la televisión y ya se está preparando la celebración. Los organizadores de la gala de este año 2021 han decidido finalmente que se tendrá que celebrar en condiciones más restrictivas a las que se habían previsto en un primer momento.

La Academia de Televisión de EEUU organizará esta ceremonia en exteriores y solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado. «Tras las conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles, la Academia ha llegado a la conclusión de que debemos limitar aún más el número de nominados que asistirán», ha anunciado la Academia en un comunicado.

La razón de esta restrictiva decisión es que la pandemia del coronavirus ha empeorado en Estados Unidos, donde la variante Delta sigue multiplicando el número de contagios. Además, la vacunación no avanza tan rápido como se pensaba y esto está complicando la situación.

Una celebración diferente

La gala de la 73 edición de los Premios Emmy, al igual que el resto de celebraciones previas y posteriores, tendrá lugar en las inmediaciones del Microsoft Theater. Esto permitirá a los asistentes guardar la distancia interpersonal que se recomienda para prevenir el contagio. El evento será también restrictivo, aunque no tanto como el de 2020, ya que se celebrará en el exterior.

Lo que se trata es evitar una complicada situación de falta de seguridad que se produciría en el interior del Microsoft Theater si se celebrase dentro como se ha hecho durante muchos años. Además, no se acreditará a tantos periodistas y reporteros gráficos como se solía hacer en citas anteriores.

Los favoritos para los Emmys 2021

El evento será presentado por Cedric The Entertainer y hay que recordar que las series The Crown y The Mandalorian son las dos series que más nominaciones junto con El cuento de la criada y Ted Lasso.

Además, la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión ya ha anunciado ya los ganadores de las categorías más técnicas. Y estos dan ventaja a Anya Taylor Joy Gambito de Dama y The Mandalorian, que estrenó su segunda temporada a finales del 2020.

Gambito de dama ha obtenido ya nueve premios técnicos y The Mandalorian siete estatuillas. Además, se espera que sumen más premios porque por ejemplo Gambito de Dama podría ganar el premio a Mejor miniserie o TV Movie. Además, la protagonista Anya Taylor Joy se encuentra entre las nominadas a Mejor actriz y los actores Moses Ingram y Thomas Brodie-Sangster también son elegibles como Mejor actriz y actor de reparto, respectivamente.

Por otro lado, The Mandalorian es candidata al premio de Mejor serie dramática y su protagonista Giancarlo Esposito compite además como Mejor actor de reparto.