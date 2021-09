Ya queda menos de una semana para la ceremonia de entrega de los Premios Emmy. La madrugada del domingo 19 al lunes 20 de septiembre se darán a conocer estos galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense. En estos premios competirán series tan conocidas como The Mandalorian, Gambito de Dama o The Crown. Os vamos a recomendar otras 5 series nominadas a los Premios Emmy que no te puedes perder.

Bruja Escarlata y Visión

Esta serie ha sido un gran éxito en Disney+ y sus protagonistas Elizabeth Olsen y Paul Bettany se han situado como dos de los actores favoritos. Bruja escarlata y visión tiene 23 nominaciones en total y ya ha conseguido el pasado fin de semana los primeros tres Emmy en la historia de Marvel Studios: a Mejor vestuario en fantasía/ciencia ficción, Mejor diseño de producción (en un programa de media hora) y, por supuesto, Mejor canción original por Agatha All Alon.

Mare of Easttown

La serie de misterio revelación de este año está nominadas a 16 categorías de los Premios Emmys entre las que destacan Mejor miniserie, Actriz protagonista de miniserie (Kate Winslet), Actor secundario de miniserie (Evan Peters), Actriz secundaria de miniserie (Julianne Nicholson o Jean Smart), Mejor dirección de una miniserie o Mejor guión de una miniserie. Por ahora ya ha ganado el Mejor diseño de producción contemporánea, una de las categorías técnicas. Una serie de HBO protagonizada por la detective Mare Sheehan que intenta descubrir cuál es la identidad de un asesino en una pequeña localidad de Pennsylvania.

Ted Lasso

Esta serie de divertida comedia de Apple TV+, que estrenó en julio su segunda temporada, está nominada en 20 candidaturas nada más y nada menos. Su protagonista es el actor Jason Sudeikisque interpreta a un original entrenador norteamericano de fútbol, que decide probar suerte en la liga inglesa. En los Emmys técnicos la serie ya se ha llevado tres estatuillas.

This is Us

Una intensa dramedia que cuenta ya con cinco temporadas y que siempre emociona con la vida de esos tres hermanos que nacieron el mismo día cuyos destinos están unidos para siempre. Una serie creada por Dan Fogelman protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown. This is Us contará pronto con una sexta temporada y ha sido nominada a Mejor serie de drama, Mejor actor de drama a Sterling K. Brown, Mejor actriz de reparto de drama a Chris Sullivan y Mejor actriz invitada de drama a Phylicia Rashad-

The Undoing

Por último, os recomendamos este thriller protagonizado por la pareja formada por Nicole Kidman y Hugh Grant que interpretan a un original matrimonio en la serie de David E. Kelley (Big Little Lies). El marido de Grace se ve implicado en un asesinato y la vida de toda la familia cambia para siempre. El actor Hugh Grant está nominado en la categoría de Mejor actor de Miniserie y ya ha obtenido el Premio Emmy al Mejor Diseño de Producción en Serie Contemporánea.