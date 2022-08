¿Dónde se pueden ver las películas que España ha preseleccionado para los Oscar 2023?

Elegir cuál debe de ser la película española que debe representar al país en la alfombra roja no es nunca una tarea sencilla. Sin embargo, este año se han juntado tres títulos que han encandilado a la crítica internacional: As bestas, Cinco lobitos y Alcarràs. El cine patrio tan de autor nunca había tenido este nivel de consideración por parte de la Academia española, la cual normalmente suele combinar títulos de este corte con otros más accesibles para el gran público, lo que hace que tristemente, está lucha encarnizada dejará sin plaza a dos películas que seguramente de haberse estrenado otros años, habrían sido seleccionadas sin dudarlo. Sin tiempo para lamentaciones, la carrera de los Oscar 2023 ya ha comenzado pero… ¿dónde se pueden ver estas maravillosas películas?

‘As Bestas’

No sorprende nada que Rodrigo Sorogoyen filme una película tan colosal como As Bestas. El director ha sido capaz de filmar algunos de los mejores thrillers recientes del cine español tanto en la pantalla grande con El reino, como en el mundo de las series gracias a Antidisturbios. El madrileño ya estuvo nominado a los Oscar por el corto Madre, pero esta podría ser su primera selección para los mayores premios de la historia del cine. En España se verá por primera vez en el Festival de San Sebastián, aunque no podremos disfrutar de ella hasta que el próximo 11 de noviembre llegue a la cartelera española y más tarde, al streaming.

‘Cinco lobitos’

Relato sobre la maternidad que ha encantado a la crítica y en el que Laia Costa luce una interpretación descomunal. Ganó el pasado Festival de Málaga y se estrenó en mayo. Después de más de dos meses por los cines, el anuncio de su preselección española para los Oscar 2023 ha provocado una avalancha de espectadores yendo a las salas. Todavía se desconoce cuándo estará disponible en las plataformas de vídeo bajo demanda.

‘Alcarràs’

Sin duda es la gran favorita para terminar siendo la elegida. Sobre todo, teniendo en cuenta que ganó El Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Se trata de la primera vez que una película española consigue semejante galardón. Lo que no es nuevo es lo de Carla Simón. La cineasta ya estuvo preseleccionada con Verano 1993 y salió elegida en España. Tristemente no consiguió la nominación final. Alcarràs está disponible para alquilar en plataformas como Filmin, Amazon, Google Play, Apple TV y Rakuten TV.