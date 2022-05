La divertida comedia española que promete arrasar entre toda la familia

Si algo tenemos los españoles es talento para la comedia. Por eso, no es de extrañar que cuando se juntan caras conocidas de la ficción televisiva nacional, sumado a una idea divertida, se consigue crear un producto que gusta mucho al público patrio. El ejemplo perfecto de ese concepto de comedia divertida española es Mamá o papá, disponible en la plataforma de Movistar + y protagonizada por Paco León y Miren Ibarguren.

Mamá o papá es un remake de una comedia francesa del 2015 dirigida por Martin Bourboulon que Atresmedia, junto a Warner Bros se han encargado de producir y adaptar en base a la idea original de Guillaume Clicquot de Mentque. La sinopsis oficial de la cinta es la siguiente:

“Victor y Flora son el ideal de padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Pero hay un problema principal: la custodia es algo en lo que ninguno de los dos está dispuesto a ceder. No es que cada uno quiera tenerla, sino no todo lo contrario, despejar su vida laboral y diaria de los hijos es lo que necesitan para conseguir ese empleo que tanto desean. Al no ponerse de acuerdo, la jueza determina que son los niños los que tendrán que decidir con quién se quedan, si con mamá o con papá. A partir de ese justo momento, ambos harán lo posible para convencer a sus hijos de que la otra opción es la mejor para su cuidado”.

Mamá o papá está dirigida por Dani de la Orden, un auténtico especialista en el género. En su filmografía tiene títulos como El pregón, El mejor verano de mi vida o Hasta que la boda nos separe. Sí hay alguien que puede crear un prototipo de comedia divertida española ese es de la Orden. En los últimos años también ha dado el paso a la pequeña pantalla y al streaming con Élite, ficción en la que participó tanto en su serie como en los capítulos especiales de sus historias breves. Loco por ella fue su último gran éxito con Netflix.

La película está protagonizada por Miren Ibarguren (La que se avecina) y Paco León (Toc toc, Kiki, el amor se hace). Completan el reparto Laura Quirós, Sofía Oria, Ivan Renedo, Eva Ugarte, Miquel Fernández y Berto Romero entre otros.