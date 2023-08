David Harbour compara ‘Gran Turismo’ con la adaptación de ‘The Last of Us’

Gran Turismo es el segundo juego original de PlayStation que se adapta a la pantalla este año, después de que la serie The last of us dejase con la boca abierta a todo el público de HBO Max. Sin embargo, esta no es la única coincidencia entre ambas versiones de estos tan temáticamente, diferentes títulos. Ya que según el actor David Harbour, hay aspectos comunes entre el videojuego de carreras y la historia de Ellie y Joel.

Independientemente de su género, primero hay que señalar que la película de Gran Turismo no es una “adaptación directa” del juego japonés, sino que basa su historia en el caso real de Jann Mardenborough, un jugador de la franquicia de Sony que llegó a convertirse en un piloto de carreras en fuera de las consolas. Justamente, esto es un poco lo que el intérprete de Stranger things considera más valioso y que pone en común con la serie protagonizada por Pedro Pascal.

“Es una historia de desvalidos, es una historia sobre personas que han sido golpeadas y han pasado por muchas cosas y tiene la oportunidad de hacer algo extraordinario e imposible. Creo que hay una verdadera belleza en mi personaje en el hecho de que hay muchas capas debajo de él donde quiere cosas que dice que no quiere”, contaba Harbour en una entrevista con Digital Spy antes de que se hiciese oficial la huelga de los actores en Hollywood.

Para el actor, tanto la película de Gran Turismo como la serie de The Last of Us confluyen en el profundo desarrollo de los personajes, una característica poco común en el mundo de los videojuegos según Harbour: “Lo que piensas como un videojuego, piensas que es una especie de dos dimensiones, pero estas personas son muy tridimensionales y creo que la gente responderá a eso. Es una historia muy conmovedora”.

Es bastante probable que la historia real escondida tras Gran Turismo sea una sorpresa para la mayoría de los espectadores, tal y como lo fue para el propio Harbour, ya que no es extraño que supiese nada sobre Mardenborough hasta que le enviaron el guion, e incluso en aquel entonces tampoco estaba muy seguro de que esta era una historia que ocurrió en la realidad. “Pensé que iba a ser una película de videojuegos sencilla, pero un simulador que no tenía ningún sentido, dos horas de personas fingiendo conducir automóviles”, recordaba.

La película de Gran Turismo llegará a los cines el próximo 11 de agosto.