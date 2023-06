Este personaje de Nintendo también tendrá una adaptación cinematográfica tras el éxito de ‘Super Mario Bros: la película’

Era de esperar que, tras el éxito de Super Mario Bros: la película, Nintendo se lanzase a expandir su marca incluyendo a nuevos personajes en su universo cinematográfico. La adaptación del videojuego es el segundo filme más taquillero de la historia, tan sólo por detrás de Frozen 2. La buena sinergia entre el mercado de las consolas y la gran pantalla viene desde hace un par de años, cuando la serie de Arcane en Netflix triunfó de forma apabullante dentro de la plataforma. Antes, la película de Sonic llevó a una secuela, siendo del mismo modo un buen producto para los fans. Este año, tanto en el formato serial con The last of us como en las salas con Mario, los resultados han sido inmejorables. Una mezcla que tradicionalmente había llevado a cabo algunos de los productos más endebles de la historia del cine, aunque el auge de las adaptaciones del videojuego también ha tenido de esto en la actualidad, sino no hay más que mirar el ejemplo de otra serie, Resident Evil. Pero viendo su tendencia no sorprende para nada el icónico personaje de Nintendo que tendrá su propia versión en el patio de butacas: Link, el protagonista de Zelda.

Todavía no hay una confirmación de la secuela Super Mario Bros, ya que hasta el propio Chris Pratt (actor que pone su voz al diminuto héroe) aseguró que no se involucraría en la continuación hasta que el problema de la huelga de guionistas se solucionase. Eso no impide que la empresa japonesa continúe maquinando nuevos relatos de sus IP. Así, según el periodista Jeff Sneider ha asegurado en su podcast The Hot Mic que el estudio Ilummination (encargada de animar la cinta de Mario) estaría a punto de llegar a un acuerdo para crear la nueva historia del personaje de Nintendo.

“Zelda sería la próxima gran franquicia de Illumination y Nintendo, tal y como esperábamos. Me han dicho que está pasando”, contaba Sneider en el programa. Zelda es después de Super Mario Bros, la segunda marca más relevante de la compañía con dos últimas entregas que han brillado con luz propia en su propia consola, la Switch. La franquicia nació en 1986 y parte de una historia fantástica que transcurre en el mágico reino de Hyrule con Link y la princesa Zelda, nombre que da título al videojuego.

Todavía estamos a la espera que la noticia se confirme de la mano de los principales implicados. No se sabe si será una historia de origen o si se decidirán por adaptar la penúltima entrega, Breath of the Wild.