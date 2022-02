Naughty dog está últimamente en la palestra de las adaptaciones cinematográficas. El sello de videojuegos, propiedad de Sony Pictures, se ha especializado en contar grandes historias en sus títulos, a través de un lenguaje que bebía directamente de la cultura y géneros de la pantalla grande. Precisamente, este fin de semana se estrenará Uncharted, otros de los juegos de la compañía, el cual está inspirado en la calidad de su aventura, en Indiana Jones. Ahora, en una entrevista para Digital Trends, Ruben Fleischer ha confirmado que este no será el último videojuego de la empresa que adaptará, ya que actualmente está preparando la adaptación de Jak and Daxter.

Parece que el protagonista de Uncharted, Tom Holland, podría haber hecho un nuevo spoiler, pues días antes ya señaló que le encantaría que la productora A24 crease una adaptación de Jak and Daxter. Una mezcla un tanto extraña de la que no existe constancia, pero que sí que está confirmado el trabajo de Fleischer, preparando la nueva historia.

Jak and Daxter fue una franquicia de juegos de plataformas y acción que tuvo tres entregas principales y tres spin-off. La última fue Jak 3 en 2004 y los fanáticos, siempre han fantaseado con la vuelta del dúo con una cuarta entrega. Naugthy dog en cambio, estuvo más ocupada centrada en cerrar su cuatrilogía de Nathan Drake y con dos se sus últimos títulos insignia: The last of us 1 y 2. La primera entrega de estos, está llevándose también al terreno de la ficción televisiva con una serie para HBO.

La adaptación de la serie todavía no se ha anunciado de manera oficial, pero en una reunión corporativa, Sony Pictures programó que desarrollarían 10 adaptaciones de sus propios juegos tanto para cine como en televisión. De momento de ellas, conocemos las tres mencionadas anteriormente y la película de Ghost of Tsushima de Sony Interactive Entertainment y desarrollado por Sucker Punch Productions. Desconocemos si esta versión que pretende llevar Fleischer será de acción en vio o animada, aunque lo lógico sería ir hacia el camino de la animación, debido al estilo y diseño artístico del juego. Una adaptación complicada llena de personajes y criaturas extrañas que dificultan su traslado al formato al live action.