Consigue el juego de Nintendo Switch Zelda más buscado del momento ¡ahora por 11€ menos!

El verano se acerca, y ahora vas a tener más tiempo que nunca para disfrutar de un buen videojuego. Si tienes una Nintendo Switch, seguramente habrás oído hablar del nuevo Zelda. Es el juego más vendido, y también el más buscado del momento, pero, por encima de todo, es el compañero perfecto para matar el aburrimiento este verano con una aventura divertida, completa y repleta de posibilidades. ¿Lo mejor? Que ahora vas a tener la oportunidad de hacerte con este juego por un precio mucho más bajo que en cualquier tienda.

Amazon ha lanzado una rebaja especial por tiempo limitado con la que vas a poder comprar el Juego de Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom por menos de 59 €. Su precio habitual ronda los 70 €, pero este descuento del 16% lo deja a una cifra perfecta para que lo consigas más barato y puedas zambullirte en todo lo que ofrece pagando mucho menos. ¿Quieres saber si vale la pena por ese precio? Pues solo tienes que hacer una cosa: seguir leyendo.

Comprar en Amazon por ( 69,90 € ) 58,99 €

El Juego de Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom se ha convertido en top 1 en ventas por muchas razones. La primera y más importante es que se trata de la secuela de otro de los juegos más importantes de esta consola, Zelda Breath of the Wild. Ofrece más que el primero, y también mucho mejor, con un mundo más grande, un viaje más épico y una historia mucho más sorprendente.

Se trata de un juego de mundo abierto en el que el jugador tiene libertad total para explorar el cielo, la tierra e incluso el subsuelo. Además, incorpora una serie de mecánicas de juego que permiten crear toda clase de herramientas, objetos y hasta vehículos o trampas utilizando todos los recursos que hay en el mapa. Puedes abrir tu propio camino y resolver cada uno de sus puzles como quieras.

Grandes enemigos, amenazas muy variadas, decenas de armas diferentes y una cantidad enorme de personajes con su propia historia, misiones y mucho por hacer. Todo esto se combina para ofrecer una experiencia que invita al jugador a perderse durante incontables horas con su Nintendo Switch. Y lo mejor de todo es que vas a poder conseguirlo pagando menos que nunca con esta oferta de Amazon. ¿Te vas a perder la aventura del año?

