Eternals ha sido la película menos valorada del UCM, destronando a la cinta origen de la Capitana Marvel. Demasiados personajes, un clímax que no termina de llegar y flashbacks constantes fueron varios de los detalles negativos que no dejaron de apuntar en la crítica especializada. Estas consideraciones desanimaron a muchos fans, los cuales optaron por no ir al cine a ver la apuesta de Kevin Feige y Chlóe Zhao por los héroes creados por Jack Kirby. Afortunadamente, vivimos en la época del streaming y en Disney Plus más tarde o más temprano terminan alojándose todas estas producciones superheroicas. Pero ¿cuándo podremos ver Eternals en Disney Plus?

La primera cinta de la compañía que pudios ver en la plataforma del ratón fue Viuda negra, eso sí, bajo previo pago del Acceso Premium, debido a un estreno simultáneo que provocó una importante polémica con Scarlett Johansson. Más tarde en el Disney Plus Day aterrizaron varios estrenos y con ellos, la irrupción gratuita para los suscriptores de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Así que por lógica, en algún punto tenía que suceder el estreno de Eternals en Disney Plus. El anuncio llega, justo cuando queda menos de una semana para el estreno de Spider-man: No way home, el próximo 16 de diciembre. Eternals podrá verse dentro de la plataforma el 12 de enero, una vez hayan pasado las vacaciones navideñas.

Los estrenos en Disney Plus normalmente tardan 45 días en llegar desde los cines, siendo este un acuerdo óptimo de la compañía con las salas, las cuales se verían muy perjudicadas de darse ese estreno simultáneo o con menos días previo para el traspaso al stream, como bien se pudo observar en los números de la taquilla de la película en solitario de Natasha Romanoff. También es una cuestión de planificación dentro del propio servicio, pues ya habrá terminado la emisión de la primera temporada de Ojo de Halcón y los demás estrenos navideños que la compañía tiene en mente.

No se sabe muy bien si estos Eternos tendrán una secuela o si se introducirán en el Universo de Marvel a través de otras películas de la franquicia, de momento tendremos que contentarnos con poder verla las veces que queramos, observando si el paso del tiempo es menos duro que el rapapolvo mundial de la crítica recibido en su día.