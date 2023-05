¿Cuándo podremos escuchar la canción de ‘Barbie’ que publicará Dua Lipa?

El próximo verano se estrenan bastantes blockbusters, pero quizás ninguno de ellos capta tantas miradas e interés como Barbie. La cinta sobre la famosa muñeca de Mattel es quizás el proyecto más ambicioso (y arriesgado) al que hasta ahora se había enfrentado su directora, Greta Gerwig. Pero por suerte para ella, no está para nada sola en este camino. Por un lado tiene a su marido, el director Noah Baumbach, como guionista. Mientras que a nivel de reparto, pocas producciones tienen el honor de poder decir que reúnen tal cantidad de caras conocidas. Tanto es así que al protagonismo de Margot Robbie y Ryan Gosling se le unen nombres de la talla de Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Alexandra Shipp (Tick, Tick…Boom), Will Ferrell (La Lego película) y las estrellas de la serie Sex Education; Emma Mackey, Connor Swindells y Ncuti Gatwa. Por si fuera poco, la superestrella del pop Dua Lipa aparece realizando un cameo y compone un nuevo sencillo para la producción de Warner Bros. Discovery.

This Barbie has a song coming this week… FRIDAY MIDNIGHT BST 💖@barbiethealbum @barbiethemovie @barbie pic.twitter.com/QqoNV2kNlm

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 22, 2023