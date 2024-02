‘La conversación’ de Francis Ford Coppola tendrá un remake con protagonista femenina

Que Hollywood prepare un remake no debería ser, a priori, algo excesivamente novedoso. La industria audiovisual norteamericana se nutre en un gran porcentaje de rehacer sus propias historias, por más que algunos últimos fenómenos taquilleros como Barbie y Oppenheimer partan como largometrajes que no heredaban las condiciones de ningún filme anterior. Esto cobra sobre todo especial relevancia, cuando la narración en cuestión es una de esas obras magnas de la propia vida del celuloide. Ahora, la siguiente víctima de esta actualización permanente en la que vivimos será uno de los largometrajes más aplaudidos de la filmografía de Francis Ford Coppola: La conversación.

A La conversación siempre le ha pesado ser una cinta dirigida por el cuatro veces ganador del premio de la Academia. Entre otras cosas porque cuando se repasa su carrera, tanto las dos primeras entregas de El padrino, como por toda esa leyenda y caos que rodeó a la obra Apocalypse Now. Así, esas dos gigantescas figuras opacan en cierto sentido el trascendental thriller de espionaje que Coppola rodó en 1974. El remake no llegará en forma de película, sino que será una serie que escribirá y dirigirá J.C.Chandor.

Según ha contado IndieWire, Chandor dirigirá a través de CounterNarrative Filmes, mientras que American Zoetrope de Coppola también asumirá parte de la producción ejecutiva. Pero sin duda, una de las incorporaciones más llamativas y prometedoras es la del fichaje de Erin Levy. La guionista de algunos capítulos de Mad men y Mindhunter, ejercerá como showrunner de la ficción seriada. MRC será el estudio que estará detrás del proyecto, siendo la compañía que adquirió los derechos de esta nueva versión televisiva que pertenecían a Coppola.

Un cambio de género para el protagonista

Los rumores situaron en un principio a la actriz Aubrey Plaza en el papel protagonista, ya que la serie tendrá un cambio de género en el rol que en su momento encarnó Gene Hackman. Sin embargo, la actriz de Operación Fortune: El gran engaño no ha sido confirmada, ni tampoco ningún otro miembro del reparto. La aparición de Plaza no sería extraña, ya que ha participado en Megalópolis, la última película que ha devuelto a Coppola a la dirección.

La sinopsis oficial de La conversación sigue a Harry Caul, un especialista en vigilancia obsesionado con la privacidad que se ve enredado en un misterio de espionaje corporativo más grande de lo que podría imaginar. A medida que profundiza en el caso, este vigilante se convierte en vigilado, y tendrá que salir de su vida solitaria y hacer las conexiones personales que ha estado evitando siempre, con el fin de encontrar respuestas y poder salvarse. El reparto además de Hackman, contó con John Cazale, Allen Garfield, Cindy Williams, Frederic Forrest, Teri Garr, Robert Duvall y Harrison Ford.

J.C. Chandor: Un director que no supo superar su debut

La elección del director estadounidense podría devolver al nivel que obtuvo en 2011 con Margin Call. Con esta ópera prima pudo optar a su primera nominación al Oscar a Mejor guion original. Después, Chandor no ha sabido igualar ese trabajo, aunque seguiría apostando por grandes historias con buenos elencos, como Cuando todo está perdido, El año más violento y Triple frontera. Este año, lo veremos en su estreno con Marvel, llevando a la gran pantalla la historia origen de Kraven el Cazador. Esta, debería haber llegado a las salas el pasado año, pero las huelgas de actores y guionistas la han retrasado hasta el próximo 30 de agosto.

La adaptación en el formato de serie de La conversación podría ser una oportunidad fantástica para que Chandor vuelva a tener un material con el que lucirse. Ya que su trabajo en Marvel, a juzgar por el primer tráiler, será más de los mismo en el universo del género de superhéroes. No sabemos cuando se estrenará este remake, pero se espera que su rodaje pueda comenzar a finales de 2024.

Hollywood y los remakes: Una relación inquebrantable

Hollywood lleva desde su propia creación gestionando y relanzando otras obras. Una tendencia que recientemente ha llegado al terreno de las series. En 2022, HBO estrenó la miniserie de Irma Ver, basado en el largometraje homónimo del cineasta francés Olivier Assayas. Un fenómeno que ha tenido casos de éxito prolongado como Westworld o fracasos de la talla de Cristal oscuro: La era de la resistencia.

La conversación no será la única revisión del trabajo de Coppola. Para 2025 está programa la llegada de una película titulada Francis and The Godfather, la historia que habla del proceso de creación de la película de El padrino. Lo que está claro es parece que hoy mas que nunca, la industria parece vivir una época de crisis de creatividad genuina, imperando con fuerza las franquicias, las secuelas tardías y por supuesto los remakes, ya sea en la gran pantalla o en nuestros dispositivos digitales.