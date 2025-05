La comedia de Netflix que pasó desapercibida en 2023 y ya es lo más visto: casi 2 horas de pura risa

El auge del streaming ha cambiado el paradigma del consumo cinematográfico. A pesar de fenómenos comerciales recientes como Una película de Minecraft o Los pecadores, el grueso general de la recaudación va de capa caída año tras año y eso no es algo que vaya ligado estrictamente, a un detrimento de la calidad de los títulos del presente. Porque la viva prueba de esto último es que a día de hoy, se dan múltiples casos de largometrajes que pasaron desapercibidos en la cartelera mundial y que un tiempo después, han terminado arrasando y rompiendo récords de visualizaciones dentro del mercado de vídeo bajo demanda. Ahí están casos como Madame Web (2024) o la reciente, Kraven the hunter (2024). No obstante y lejos del paupérrimo desarrollo narrativo de estos ejemplos, nuestra recomendación actual para este puente de mayo es Sin malos rollos (2023), la comedia de Jennifer Lawrence que lleva semanas en Netflix siendo lo más visto.

El cine comercial contemporáneo se ha transformado en un redil políticamente correcto en el que cada vez hay menos desnudos, sexo o esas bromas tan gamberras que brillaron en el celuloide los 80 y los 90. No obstante, Sin malos rollos recupera en parte, esa esencia tan apegada al material adolescente y desenfadado que consagró la carrera de directores como John Hughes (Dieciséis velas, 1984). Condición generada por el talento de su director Gene Stupnitsky, el cual comenzó su carrera escribiendo y dirigiendo capítulos para una serie tan icónica como The Office (2005). Y también cómo no, por el protagonismo de una figura de Hollywood a la que no se le caen los anillos bajo su condición de estrella, atreviéndose a encarnar un papel en el que está tremendamente expuesta físicamente y a nivel reputacional. Sin malos rollos es el segundo largometraje como realizador de Stupnitsky, tras el estreno en 2019 de Chicos buenos, otra propuesta de humor de instituto donde ya podía intuirse su buen hacer con los chistes y situaciones tronchantes. Coescribiendo el material junto al guionista John Phillips (Dirty Grandpa, 2016), esta comedia se encuentra en la lista de lo más visto en Netflix España desde su llegada al catálogo hace tres semanas. Pero, ¿de qué trata realmente su historia y por qué está logrando esa segunda vida dentro del streaming?

‘Sin malos rollos’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Sin malos rollos es la siguiente: «Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie (Lawrence) descubre un curioso anuncio de trabajo. Unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que tenga una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre bien pronto que la torpeza de Percy no está tan clara».

Aparte de la ganadora del Oscar, Sin malos rollos cuenta en su elenco con Andrew Barth Feldman (Blancanieves), Matthew Broderick (Godzilla), Laura Benanti (Con el agua al cuello), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Natalia Morales (Pequeños detalles), Kyle Mooney (Zoolander No.2) y Hasan Minhaj (Romper el círculo) completando el casting principal.

En cines, aunque contó con un presupuesto de 45 millones de dólares, los 85 millones que logró recaudar en el box office mundial supieron a poco. Entre otras cosas porque a esa partida inicial presupuestaria hay que sumar una campaña de marketing internacional que seguramente, nos lleva a que este proyecto no le haya sido excesivamente rentable a Sony Pictures. Sobre todo, teniendo en cuenta que pocos meses después estrenaría Cualquiera menos tú (2023), la cual sí obtuvo unos grandes resultados en la taquilla global. Entonces, ¿cómo ha logrado Sin malos rollos brillar en un espacio tan ultracompetitivo como el del vídeo bajo demanda?

La comedia de Netflix: lo más visto

Una duración de prácticamente hora y media, la presencia de una estrella mundial y su planteamiento ligero y accesible, han convertido de lleno a Sin malos rollos en una opción fantástica para todos aquellos que busquen una comedia sencilla en Netflix, convirtiéndose de facto en lo más visto dentro de su género.

Por ello y con una perspectiva de alma puramente ochentera, el trabajo de Stupnitsky también radiografía la actualidad de la juventud de la actualidad y teniendo como trasfondo, la crisis económica. Esta es la lista actual del Top 10 más viral en Netflix España: