En Sony Pictures se preguntan por qué ‘Kraven the Hunter’ ha sido un fracaso : «No es una mala película»

Se suele decir que Warner Bros ha dado excesivos tumbos con su licencia superheroica de DC, en comparación con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) de Disney. Pero en realidad, todavía hay una major con peores resultados dentro de las adaptaciones del cómic en una época de pleno auge para el género. Hablamos cómo no, del universo de antagonistas y personajes de Spider-Man que Sony Pictures lleva intentando construir desde el estreno de Venom en 2018. Un cosmos que debía haber terminado con el grupo de villanos enfrentándose a Peter Parker en una última película que con el nuevo fracaso comercial de Kraven the Hunter, parece más improbable que nunca. Un resultado que aparentemente, todo el mundo anticipaba. Bueno, todo el mundo menos el CEO de la compañía, Tony Vinciquerra.

El mandamás del estudio abandonará su puesto el próximo 2 de enero, después de entrar a liderar la compañía en 2017. Un ejercicio en el que se han revalorizado algunas propiedades intelectuales, como Jumanji o Bad Boys, pero que particularmente ha tenido en la IP del hombre araña muchos quebraderos de cabeza. Un problema al que la cinta protagonizada por Aaron Taylor-Johnson podría haber dado la puntilla final a través de unos paupérrimos resultados en la taquilla mundial. De hecho hace algunas semanas, dichos resultados habrían llevado a Sony a renunciar a seguir explotando esa senda de spin-offs. No será porque no lo hayan intentado. Desde que el filme del simbionte fuese un éxito internacional, a la productora debió parecerle que cualquier enemigo del vecino y amigo de Nueva York tenía un atractivo para el público, sobre todo si se contrataba a estrellas con cierto tirón en la industria para interpretarlos. No obstante y como ha confesado en su última entrevista antes de dejar el trono de la marca, Vinciquerra no entiende muy bien que Kraven the Hunter no haya funcionado bien el en box office.

‘Kraven the Hunter’ ha sido un desastre

La trilogía de Venom ha sido de las pocas alegrías que la franquicia de Marvel le ha proporcionado al estudio, acumulando los filmes de Tom Hardy un grueso de 1.800 millones de dólares en la taquilla. En cambio, Morbius consiguió sólo 165 millones y Madame Web otros 100 millones, encadenando de esta forma dos productos con grandes pérdidas. Sin embargo, Kraven the Hunter ha ido un poco más allá, siendo con diferencia el peor estreno de toda esta saga concebida como la reunión de los Seis siniestros.

Unos resultados sorprendentes según la opinión de Vinciquerra, quien ha asegurado a los medios que en términos generales las cintas del mundo de Spider-Man le han dado buenos números a Sony.

«En general, hemos tenido muy, muy buenos resultados. Desafortunadamente, Kraven the Hunter, que estrenamos el fin de semana pasado y que es el último lanzamiento bajo mi mandato, es probablemente el peor lanzamiento que hemos tenido en siete años y medio, así que no funcionó muy bien, algo que todavía no entiendo, porque la película no es mala», le contaba a Los Angeles Times.

La culpa es de la crítica

Continuando con la conversación entorno a la intentona del universo de películas de Marvel en Sony, Vinciquerra fue preguntado de nuevo por el otro gran fracaso del año, Madame Web. Un desastre económico que el casi ex CEO de la major atribuye a las duras críticas de la prensa:

«Madame Web no tuvo un buen desempeño en los cines porque la prensa simplemente las despreció. No era una mala película y le fue muy bien en Netflix. Por alguna razón la prensa decidió que no quería que hiciéramos estas películas a partir de Kraven y Madame Web y los críticos simplemente las destruyeron», contaba el líder ejecutivo. De hecho, Vinciquerra recordó como la prensa hizo lo propio con Venom, sólo que esta le encantó al público.

Kraven the Hunter todavía está disponible en los cines. Aparte de Aaron Taylor-Johnson, la última apuesta superheroica de Sony contó con Fred Hechinger, Alessandro Nivola y los ganadores del Oscar, Russell Crowe y Ariana DeBose. La historia se centra en cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel consiguió convertirse en el malvado enemigo de Spider-Man que conocemos hoy. Aunque por el camino tendrá una complicada relación con su padre y un recorrido de pura venganza.