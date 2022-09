‘Cattywumpus’, la próxima cinta de animación de Gore Verbinski sale de Netflix

Gore Verbinski ha triunfado en el cine comercial gracias a, sobre todo, las tres primeras películas de la saga Piratas del Caribe. Pero más allá de su éxito en la taquilla y de su estrepitoso fracaso con El llanero solitario, el cineasta de Tennessee firmó en 2011 un western de animación refrescante como Rango. Ahora, aunque ya trabaja en Cattywumpus, una nueva historia animada, la producción según los informes del medio Collider acaba de salirse de Netflix.

Desprenderse de un proyecto no es algo excesivamente extraño en el mercado de la animación. Existen varios ejemplos en el pasado como Soul o Cómo entrenar a tu dragón que al principio, no estaban destinadas a producirse dentro de los estudios de Pixar y Dreamworks respectivamente. Todavía es pronto para conocer cuánto llevaba Netflix trabajando en la propuesta de Gore Verbinski, lo que es seguro es que la producción necesitará buscar otro comprador, acudiendo posiblemente a mercados como el del Festival de Toronto que se celebra dentro de pocos días.

Si bien en el mundo de la ficción de carne y hueso, Netflix se ha llevado algún que otro varapalo de la crítica por productos de calidad cuestionable, en el campo de la animación llevan años facturando grandes largometrajes, casi todos ellos considerados para su categoría en los Oscar. La última en conseguirlo fue The Mitchells vs. The Machines y en esta próxima edición, El monstruo marino intentará esta vez, alzarse con la primera estatuilla de la compañía en esta categoría. Eso sí, lo tiene difícil contra el Pinocho de Guillermo del Toro, cuento que llegará al app de vídeo bajo demanda el 9 de diciembre.

Los recortes dentro de la compañía

Los malos resultados en el pasado trimestre hicieron saltar las alarmas dentro de la empresa que lidera Ted Sarandos. La pérdida de suscriptores ha llevado a reuniones de su comité de emergencia y ya se plantean decisiones como incluir publicidad en la plataforma o evitar que varios usuarios compartan la misma cuenta.

La salida de Cattywumpus podría tener que ver con el despido de 150 puestos de trabajo hace algunos meses, ya que la mitad de ellos pertenecían a la división animada de la productora. En aquel momento Netflix le dijo a Deadline que el problema tenía que ver con “la desaceleración del crecimiento de los ingresos”, suponiendo que del mismo modo, la “gran N roja” debía desacelerar también los costos como empresa.