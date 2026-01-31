El caso de Marta del Castillo llega a Netflix: todo lo que se sabe hasta la fecha

Desde hace unos años plataformas de streaming como Netflix han lanzado varias miniseries basadas en crímenes reales como El cuerpo en llamas (2023) sobre el crimen de la Guardia Urbana o El caso Asunta (2024) sobre el asesinato por sus padres de la niña Asunta Basterra. Ahora Netflix acaba de anunciar que va a comenzar el rodaje en Sevilla de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo. Hay que tener en cuenta que se acaban de cumplir 17 años desde la desaparición y asesinato de la joven sevillana. El 24 de enero de 2009, Marta quedó con su exnovio Miguel Carcaño que la recogió en el portal de su vivienda con su moto y ya no regresó nunca más a su casa. Un crimen que conmocionó a toda la sociedad española porque los acusados llegaron a afirmar que el cuerpo de Marta se encontraba en diferentes zonas de Sevilla como el río Guadalquivir, un vertedero o en la localidad de Camas.

Lo que está claro es que 17 años después todavía nadie sabe dónde está el cuerpo de la joven. Miguel Carcaño confesó que había matado a la joven de un golpe en la cabeza con un cenicero en un piso de la calle León XIII y fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Actualmente se encuentra en la prisión de Archidona, pero posiblemente saldrá a la calle en mayo de 2030. La nueva miniserie estará producida por Bambú Producciones, que también ha sido la productora de El caso Asunta, en colaboración con La Claqueta PC.

Por ahora solo sabemos que la futura miniserie de Netflix todavía no cuenta con un título definitivo y que va a contar con el apoyo de la familia de Marta del Castillo. Tampoco se sabe cuándo será la fecha de estreno de esta nueva miniserie ni quiénes serán los protagonistas. Estaremos muy atentos a las noticias que vaya dando la plataforma de streaming Netflix sobre la nueva miniserie sobre el caso de Marta del Castillo.

Netflix convertirá en miniserie el caso de la desaparición de Marta del Castillo

La joven Marta del Castillo tenía solo 17 años cuando desapareció el 24 de enero de 2009. Marta había quedado con su exnovio para hablar y este la recogió en la puerta de su domicilio con una moto. Al no regresar esa misma noche, después de que su padre incluso se desplazase al piso de la calle León XIII donde vivía Miguel Carcaño con su hermano, los padres de Marta pusieron la primera denuncia en la policía.

El 13 de febrero la policía detiene a Miguel Carcaño, que al final confesó que había asesinado a Marta y arrojado el cadáver al río Guadalquivir. También detuvieron a otras cinco personas relacionadas con la desaparición de Marta. La policía científica confirmó que había sangre de Marta en la chaqueta de Miguel Carcaño.

Aunque cambió su versión en varias ocasiones, al final Miguel Carcaño fue condenado en 2012 a 21 años por el asesinato de Marta del Castillo y por un delito contra la integridad moral al no revelar el paradero del cadáver. La sentencia causó una gran indignación porque la fiscalía había anunciado que tenía previsto condenar a 52 años de prisión a Carcaño, que se redujeron a 21, y se habló de entre 8 y 5 años de prisión para Delgado, María García y Benítez y al final quedaron en libertad.

El cuerpo de Marta de Castillo no ha aparecido en todos estos años y Miguel Carcaño no ha colaborado en ningún momento para encontrar el cuerpo de la joven. Miguel Carcaño posiblemente saldrá en mayo de 2030, aunque no podrá residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta durante 30 años.

Otras ficciones basadas en crímenes reales de Netflix

Además de esta nueva miniserie sobre el caso de Marta del Castillo, Netflix estrenó en 2021 la docuserie ¿Dónde está Marta? de Paula Cons. Esta docuserie tiene solo tres episodios y se centra en la desaparición y asesinato de la joven Marta. No solo volvió a explicar lo que había ocurrido y las diferentes versiones de Miguel Carcaño, sino que también se explica el esfuerzo de la familia para intentar buscar el cuerpo de Marta y el calvario que han sufrido estos años.

La plataforma de streaming Netflix ha logrado un gran éxito con miniseries como El cuerpo en llamas que se estrenó en 2023 protagonizada por los actores Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez sobre el crimen de la Guardia Urbana y El caso Asunta en 2024 sobre el caso del asesinato de Asunta Basterra que contó con Candela Peña y Tristán Ulloa.

Además en Netflix se pueden ver los documentales El caso Alcàsser (2019), El caso Asunta: Operación Nenúfar (2017) y Cómo cazar a un monstruo (2024) y la película La viuda negra (2025), sobre el caso de la viuda negra de Patraix que contó como protagonistas con los actores Ivana Baquero, Carmen Machi, Tristán Ulloa y Pedro Casablanc.