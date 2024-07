‘Betty, la fea 2’: todo lo que debes saber antes del estreno

El viernes 19 de julio, Prime Video estrena Betty, la fea: la historia continúa, secuela de la archiconocida telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Hace 25 años que no veíamos a sus protagonistas pero gran parte del elenco principal se ha reunido de nuevo para hacer una serie de 10 capítulos de unos 45 minutos de duración cada uno. Se trata, pues, de uno de esos eventos audiovisuales de los que todo el mundo va a hablar. Por ello, para los que no hayan visto la obra original o los que ya no se acuerden demasiado, haremos un resumen no sólo de lo que ha pasado antes sino de lo que nos espera por ver. Y es que Betty, la fea: la historia continúa promete respetar su esencia pero adaptándose a los nuevos tiempos. Recordemos que esta versión divertidísima del clásico Patito feo se convirtió, según el Libro Guinness de los récords, en la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, además de en la más versionada a nivel mundial. Todo un fenómeno que regresa con fuerza.

Lo que debes saber de ‘Betty, la fea’

Yo soy Betty, la fea, el descomunalmente exitoso melodrama creado por Fernando Gaitán (1960-2019)- el mismo responsable de Café con aroma de mujer- , se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001. Él mundo entero se rindió ante esta telenovela clásica con mucho contenido cómico, protagonizada por una mujer poco agraciada que, en realidad, estaba interpretada por una actriz muy bella (Ana María Orozco) a la que disfrazaban con aparato dental, flequillo grasiento, ropa poco combinable y unas gafas de culo de vaso.

Hasta en 25 países se adaptó esta historia. En España, por ejemplo, tuvo un enorme éxito Yo soy Bea. Y años después, gracias a las plataformas de streaming, la serie se ha recuperado para el gran público, por lo que es comprensible que se haya creado una continuación después de un cuarto de siglo desde el estreno. Pero, antes de de ver ‘Betty, la fea: la historia continúa’ repasamos un poco la trama dle original y dónde se quedó.

La novela original de Gaitán sigue a la poco agraciada Betty Pinzón (Orozco) en su recorrido por la empresa Ecomoda. Aunque ella es una mujer muy cualificada, nadie la contrata por culpa de su aspecto, hasta que Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), recién convertido en presidente de la compañía, requería una secretaria propicia, siempre y cuando no fuera Patricia Fernández (Lorna Cepeda), la mejor amiga de su prometida, Marcela Valencia (Natalia Ramírez), y especialmente enemiga de su estilo de vida seductor.

Aunque los ejecutivos de Ecomoda la desprecian, Betty logra ganarse la amistad de las otras secretarias (el Cuartel de las feas) y sobre todo la confianza de su jefe cuando se desvive por ayudarle a conseguir sus metas para el primer año de mando. Pero, para poder mantenerse en su puesto, Armando engaña a Betty y le hace propietaria de la empresa para ocultar trapos sucios. Y así, entre mentiras, ambos terminan enamorándose. Bety se somete a un cambio de look, se vuelve bella y se casa con su amado antes de anunciar que está embarazada. ¿Final feliz? Parece ser que no.

Tras el éxito de Yo soy Betty, la fea, se creó una secuela llamada Ecomoda que no triunfó y pasó desapercibida.

¿De qué va ‘Betty, la fea 2’?

La trama comienza dos años después de la salida de Betty de Ecomoda. Su matrimonio con Armando ha empezado a hacer aguas y se plantea el divorcio. Esta situación la lleva a hacer lo posible por conectar al máximo con su hija adolescente, y no puede dejar de preguntarse si es feliz con la vida que ha elegido.

Sus quebraderos de cabeza van más allá cuando descubre que la última voluntad de Roberto, su suegro y fundador de Ecomoda, antes de su muerte era que Betty volviera a la empresa. Betty se encuentra ahora en uno de los momentos más complicados de su vida, con varios frentes abiertos y sin saber muy bien cómo resolverlos sin perder la cordura.