Belén Esteban, destrozada y enfadada por el drama de Anabel Pantoja: «¡Qué vergüenza!»

Belén Esteban ha reaparecido en Ni que fuéramos shhh después de haber visitado a la hija de su amiga Anabel Pantoja en el hospital. La colaboradora no ha querido entrar en muchos detalles pero se ha mostrado, por un lado, muy afectada por el estado de salud de la pequeña Alma (de 54 días de vida) y, por otro, se ha enfadado por muchas informaciones que se han dado en otros programas sobre la noticia: «He escuchado cosas con las que flipo. Hay algunos colaboradores que no tienen ni idea o cuentan cosas que no son verdad». Además, Belén ha explotado contra algunos usuarios de la red social X que han criticado a la sobrina de Isabel Pantoja: «¡Qué vergüenza las cosas que escribís! ¿Vosotros veis normal que les pongáis esas cosas a una madre o a un padre con su bebé en un hospital? Poneros en su lugar. No escribáis cosas tan feas. No se lo merece, ¡ni Anabel ni nadie!».

Anabel Pantoja ,el pasado viernes 10 de enero, llevó a su bebé de menos de mes y medio de vida al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde continúa en observación en la Unidad de Medicina Intensiva.

La sobrina de Isabel Pantoja, junto al fisio David Rodríguez, se convirtió en madre el pasado 23 de noviembre. La influencer dio a luz a Alma en el Hospital Santa Catalina de Las Palmas. Madre e hija recibieron el alta médica 24 horas después del nacimiento.

De momento no se saben demasiados detalles del estado de salud de la niña pero han sido muchos los amigos y familiares que se han desplazado a Las Palmas para estar junto a los padres de la criatura. Entre ellos se encuentran Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, Isa Pantoja, Isabel y Agustín Pantoja, Belén Esteban o Raquel Bollo.

Belén Esteban reaparece

El martes 14 de enero, Belén Esteban reapareció en su programa de TEN, Ni que fuéramos shhh, para explicar cómo se enteró de la hospitalización de Alma. «Salgo del trabajo el viernes y voy a cenar con mi marido. Estando allí me llama Merchi y me llama Anabel. No voy a decir que me dicen pero yo llamo a Leandro, a Susana Bicho, a Obando y decidimos sacar un billete a las 00:30h. No me lo pensé, ni yo ni mucha gente. No sabía que había tanta gente que quería a mi amiga. No he visto cosa igual…», dijo la de Paracuellos después de confirmar que, horas antes, la tarde de ese mismo viernes, le pidió a David Valdeperas (director del programa) que frenase la noticia del estado de salud de la hija de Anabel.

Con la voz entrecortada, Belén Esteban explicó: «Cuando llegamos allí no me lo podía creer. Estoy orgullosa de la gente que quiere a Anabel y David, me quedé súper impactada. Ellos lo saben y están muy emocionados. Todo el mundo que ha ido allí es por una persona que se llama Alma. Yo no voy a entrar en si he estado o no con quién, lo primordial es Alma, Anabel y David. La gente que estábamos allí, familia y amigos, estábamos por ellos y por los abuelos de ambas partes. Merchi, que es la conocida, y su pareja Fernando que está allí desde el primer momento. También quiero nombrar a Antonio y Marina, los padres de David.

Belén continuó alegando que: «Anabel no ha unido a la familia, cada uno ha ido porque ha querido y, especialmente, por la niña. No han hecho nada extraordinario, han hecho lo que tenían que hacer porque Anabel y la niña se lo merecen. Yo iba muy mentalizada pero cuando salías a comer pues era inevitable venirte abajo. Ahora mismo nos estamos turnando». Es por ello que la colaboradora ha explicado que volverá a canarias el próximo sábado.

Contra las informaciones falsas y las críticas en redes

Por otro lado, Belén (que no ha querido dar detalles del estado de salud de la niña) se ha quejado de muchas informaciones que han salido a la luz con respecto a la hija de Anabel Pantoja: «He escuchado cosas con las que flipo. Hay algunos colaboradores que no tienen ni idea o cuentan cosas que no son verdad».

Esteban, además, ha explotado contras las críticas que ha recibido su amiga en redes sociales: «¡Qué vergüenza las cosas que escribís en Twitter! ¿Vosotros veis normal que les pongáis esas cosas a una madre o a un padre con su bebé en un hospital? Poneros en su lugar. No escribáis cosas tan feas. No se lo merece, ¡ni Anabel ni nadie!».