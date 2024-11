Belén Esteban confiesa cuánto cobra como colaboradora de ‘Ni que fuéramos shhh’

Belén Esteban está viviendo un gran momento personal desde su salida de Telecinco tras la cancelación de Sálvame, ya que se encuentra como en casa en Ni que fuéramos shhh y está teniendo apariciones en otros formatos, algo que no podía hacer cuando estaba en el universo Mediaset. Entre sus visitas está la que ofreció en en el programa Col-lapse, de TV3, donde ha contado muchos detalles de esta nueva vida que está teniendo desde hace meses. La patrona, como ahora quiere se la conozca, está en plena gira televisiva, primero en El Hormiguero y después en la televisión pública catalana. En estas entrevistas ha querido dar un repaso a su vida, recordando sus peores momentos, pero también ha dado detalles de su sueldo en su nuevo programa.

«Ahora estamos en un programa pequeño, pero poco a poco estamos subiendo. Nosotros teníamos todas estas cámaras, teníamos todo en Telecinco, ahora tenemos cámaras robotizadas. Pero nos gusta lo que hacemos», ha dicho promocionando su trabajo. «Hay mucha gente que conoces que te mira como diciendo ‘¿pero qué haces en este programa?’. ¿Perdona? ¿Qué hago? Trabajar y hacer lo que quiero», así ha reivindicado su trabajo y el de sus compañeros. La ausencia de medios es evidente en cada una de las emisiones de Canal Quickie, ya que los problemas de conexiones y sonido son habituales, dejando claro que ahora cuentan con menos presupuesto, por lo que la colaboradora no ha podido evitar las preguntas sobre su sueldo.

«Trabajar más barato, ¿no?», le ha preguntado Ricard Ustrell, presentador del espacio de las noches de los sábados de la televisión catalana. «Bueno, a mí nunca me rompieron el contrato que tenía. Yo con la empresa de Óscar y Adrián tengo un contrato cerrado, también es verdad que estoy en exclusividad», así ha contado detalles sobre su acuerdo con Fabricantes TV, la nueva productora que han montado los que fueran creadores de La fábrica de la tele, productora que estaba detrás de Sálvame, Viernes Deluxe y Socialité, entre otros muchos.

El conductor no ha podido dejar de preguntar si cobra lo mismo que en su etapa en Telecinco, donde se llegó a rumorear que cobraba más de 1.000 euros por cada tarde que aparecía en el plató. «A mí no me pagaba Telecinco. A mí me han pagado siempre mis jefes, Telecinco no, sigo teniendo el mismo contrato, gracias a Dios», ha aclarado Belén.

Estas declaraciones se contradicen con las propias palabras que desde la productora dijeron en el pasado, ya que hablaron de que el proyecto Ni que fuéramos shhh tenía muchos menos medios, por lo que los colaboradores han tenido que colaborar mucho. Desde renunciar a muchos privilegios y comodidades, siendo también una bajada de sueldo. Es posible que el caché se mantenga, pero que bajen los días en los que acude al programa.

Es cierto que otros colaboradores como Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Javier de Hoyos, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y hasta Marta Riesco aparecen en otros programas o tiene proyectos paralelos, por lo que podrían adaptarse su caché a esta nueva situación. En cambio, Belén y María Patiño no colaboran en otros medios, centrándose en el espacio que recupera el espíritu de Sálvame.

Belén Esteban ha dejado atrás su etapa como empresaria

Pese a que era un proyecto en el que había puesto todas sus ilusiones, ha decidido irse desprendiendo de sus negocios en el mundo de la alimentación. «La empresa que tenía la he dejado, esa empresa la he vendido», ha dicho refiriéndose a su marca de gazpachos y salmorejos.

«Las patatas las tengo todavía, pero también lo quiero dejar. Para que ganen más los supermercados que el empresario, no. Lo mío es la televisión y eso me llevaba mucho tiempo, muchas reuniones», así ha anunciado sus planes.

Para acallar los rumores, ha dejado claro que los resultados económicos han sido buenos: «La gente dice ‘se ha arruinado, lo ha dejado’ y hemos cerrado este año con ganancias. Me siento muy contenta».

El dinero que le debe Toño Sanchís

Sobre todo el dinero que ha ganado en su vida, Belén Esteban también ha aprovechado el momento para lanzar un nuevo dardo a Toño Sanchís, que fue durante años su representante: «Tuve un señor que se llevó lo que no era suyo, me robó 1,8 millones de euros». También le ha recordado que tiene deudas pendientes: «Me debe 500.000 euros más costas. Ese dinero es mío y de mi familia, sobre todo de mi hija, que para eso lo ha trabajado su madre».