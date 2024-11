No es ningún secreto que Belén Esteban, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los rostros televisivos más reconocidos en todo el país. En la actualidad, trabaja como colaboradora en el programa Ni que fuéramos shhh que se emite en Canal Quickie y en TEN. Una nueva etapa profesional tras el final de Sálvame que está disfrutando al máximo. Tras su aparición en La Revuelta, El Hormiguero y su paso por Los40 Music Awards, la de Paracuellos no ha dudado un solo segundo en conceder una entrevista al programa Col·lapse de TV3. De esta forma, en el espacio dirigido por Ricard Ustrell, la colaboradora de Ni que fuéramos shhh ha dado el paso de sincerarse como nunca sobre diversos aspectos de su vida, tanto personal como profesional. Así pues, en un momento dado de la conversación, Belén Esteban no ha dudado en recordar una de las peores vivencias.

Se trata de algo que tuvo lugar durante la etapa en la que Toño Sanchís fue su representante. Todo comenzó cuando Laura Fa, periodista y ex compañera de Belén Esteban en Sálvame, no dudó un solo segundo en hacer referencia a lo que Toño Sanchís, en un momento dado, intentó hacer. Recordemos que la colaboradora de Ni que fuéramos shhh tuvo un grave problema de adicción. Es por eso que la invitada al programa que se emite en TV3 no solamente confirmó la información de su ex compañera, sino que quiso dar muchos más detalles al respecto: «Vendió mi muerte. Eso fue muy duro porque era una persona que yo adoraba. Era mi sombra», comenzó diciendo la tertuliana. Lejos de que todo quede ahí, durante su entrevista con el programa Col·lapse, la invitada fue mucho más allá: «Me tiré con él muchísimos años. Gracias a mi marido, lo descubrí todo».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban aprovechó su aparición en TV3 para dar detalles sobre sus problemas de adicción que, por fortuna, consiguió superar: «Salí con mucha ayuda. Estuve muchos años, pero mi vida cambió completamente. Quería salir», comenzó diciendo la colaboradora de Ni que fuéramos shhh.

Además, quiso aprovechar la ocasión para dejar algo muy claro: «No echo la culpa a nadie. Tú tienes una adicción porque quieres tenerla. Las compañías pueden no ayudar. Cuando me quité, hice una limpieza de gente… Pero no puedo echarles la culpa». Belén, por si fuera poco, compartió una anécdota: «A mí una persona, conocida, yo iba a un programa de televisión y me hacía así», aseguró mientras hacía el gesto con su mano de agitar una bolsita, y añadió: «Yo hay programas que no he tenido que ir y he ido».

Tras contar el infierno que vivió, la colaboradora de televisión se mostró muy agradecida a quienes no le soltaron la mano en el peor momento de su vida: «Tuve mucha ayuda. Siempre lo cuento, con mis jefes Raúl Prieto, Carlota Corredera y David Valdeperas. Y luego tienes que tener ganas. Me ayudó mucho mi familia».

Por si fuera poco, Belén Esteban fue mucho más allá: «Pero si quieres, se puede salir. Es muy bonito ver cómo tu vida cambia. Porque de estar metida en la mierda, subí para arriba y conseguí muchas cosas. Sobre todo, respetarme a mí misma y que me respetaran», reconoció la tertuliana durante su entrevista en el programa de TV3.