El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh en Canal Quickie, presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Kiko Hernández sorprendió a todos y cada uno de los espectadores con una información que tiene estrecha vinculación con Terelu Campos. De esta forma, el colaborador afincado en Melilla aseguró que la hermana de Carmen Borrego puso una condición para formar parte de Ni que fuéramos shhh, y es que fuese la presentadora. Algo que, aunque desconocían por completo, no ha sorprendido en absoluto ni a Belén Esteban ni a María Patiño. Ésta, de hecho, ha querido desvelar lo que piensa sobre este asunto: «No me molesta y ella nunca iba a hacer el papel que estoy haciendo yo aquí. En la vida. Sería otro papel, pero no el que hago yo. Pero no me molesta en absoluto».

Pero este no fue el único tema que se desarrolló a lo largo de la tarde en esta nueva entrega de Ni que fuéramos shhh. Y es que Belén Esteban no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para dirigirse a los espectadores del programa. ¿El motivo? Quería aclarar unos rumores que han estado circulando en los últimos días y son completamente falsos. Así pues, dirigiéndose a cámara, La Patrona – que es como le gusta ser llamada – se mostró verdaderamente contundente: «Por cierto, no estoy embarazada. Es que me han llegado mogollón de mensajes, y mi vecina Montse, la que vive en la casa de al lado, me dio ayer la enhorabuena». Por si fuera poco, la colaboradora de Ni que fuéramos shhh no dudó en ir mucho más allá: «Es que han publicado que estoy embarazada en mogollón de medios digitales y mucha gente me ha parado», expresó, mostrando su indignación.

David Valldeperas, como director del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN, no tardó en dirigirse a su compañera y amiga. De esta forma, le recomendó que dijese a la gente que ya está «yerma». La de Paracuellos de Jarama no entendió bien la palabra, lo que provocó que acabase regalando un auténtico momentazo a los seguidores del programa.

«Escucha, yo estoy perfecta», comenzó diciendo Belén Esteban, y fue más allá: «Yerma estarás tú. ¿Qué significa yerma? Yo no tengo tripa de gases, eh». Como no podía ser de otra manera, las risas no tardaron en aparecer en el plató de Ni que fuéramos shhh. Dadas las circunstancias, María Patiño preguntó a la ganadora de Gran Hermano VIP 3 si tiene la menopausia.

La respuesta no tardó en llegar: «Yo no tengo nada, como tú». Acto seguido, David Valldeperas continuó insistiendo con el término ‘yerma’, provocando que Belén Esteban acabase estallando: «¡A mí no me vengas con las preguntas íntimas que a nadie le interesan! Yo no estoy yerma, estoy llena, llena», insistió, zanjando el asunto. Sin duda, fue uno de los momentos más sorprendentes que nos regaló La Patrona en la tarde del pasado lunes.