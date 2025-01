Se van a cumplir cuatro días desde que Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria con pronóstico reservado. Por ahora sus padres no han revelado el motivo por el que la pequeña, de poco más de un mes de vida, continúa bajo los cuidados médicos.

Debido a la delicada situación, el clan Pantoja no ha dudado en coger un avión y desplazarse hasta la isla para estar así al lado de la influencer y su pareja. Si bien Kiko Rivera e Isa Pantoja ya han regresado a sus respectivos hogares, Isabel Pantoja continúa instalada en un hotel y no volverá a su rutina hasta que la pequeña Alma mejore.

Isabel Pantoja ante los medios de comunicación.(Foto: Gtres)

La decisión de Isabel Pantoja

Sin embargo, a pesar de que Isabel está brindando todo su apoyo a su sobrina, lo cierto es que ha tomado una importante decisión que la mantiene alejada del foco mediático. Es por eso que la discreción está marcando la tónica de su estancia en Canarias. «Llegó el sábado, ha estado con Anabel, pero está en un muy, muy segundo plano. No quiere centrar el foco de atención», ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver.

Isabel Pantoja, cabizbaja, saliendo del hotel. (Foto: Gtres)

«Está esperando noticias, ha visto a su sobrina, pero ahora mismo la gente que debe estar es la familia directa, sus padres», ha continuado el comunicador. Además, ha asegurado que, a pesar de que Isabel Pantoja se encuentra allí, no quiere «hacer nada que focalice el centro en ella». «Está con ella, pero a la retaguardia, informada», ha indicado. De esta manera, la cantante ha optado por mantenerse a un lado en estos momentos tan delicados. Sin embargo, va continuar con su estancia allí «el tiempo que sea necesario».

Kiko e Isa sí se han reencontrado

Si bien Isabel Pantoja no ha tenido un encuentro con sus hijos, Kiko e Isa sí han coincidido. Así lo ha asegurado Alexia Rivas en el citado medio. Tal y como ha contado la periodista, Isa «decidió ir el sábado y llegó a última hora de la tarde. Pasa todo el domingo junto a su prima y no se separa de ella». «El domingo no apareció Isabel Pantoja en el hospital y sólo tiene la compañía de Isa», ha continuado. «A última hora del domingo, llegó Kiko Rivera, que no tiene problema en coincidir con su hermana ni su hermana con él. Ante una circunstancia tan grave, les da lo mismo y dejan a un lado las rencillas y las tonterías de un plató. Lo único que quieren es apoyar a su prima», ha explicado.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Después de un fin de semana marcado por la angustia, Anabel Pantoja y David Rodríguez se reunieron este pasado 13 de enero con el equipo médico responsable del cuidado de su hija Alma. Según informó el mencionado espacio «la situación va para largo».