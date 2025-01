La preocupación es máxima en torno al estado de salud de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pequeña Alma, de poco más de un mes de vida, continúa ingresada desde el pasado 10 de enero en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria con pronóstico reservado. Motivo por el cual familiares y amigos se han desplazado hasta la isla para estar al lado de la influencer en estos delicados momentos.

Es importante destacar que ha querido arropar a Anabel Pantoja su tía Isabel, así como sus primos, Kiko Rivera e Isa. Sin embargo, no ha habido reencuentro familiar entre todos ellos porque desde hace ya un tiempo están distanciados y, por ahora, no han sellado la paz. Sobre este asunto se ha pronunciado, tajante, María del Monte en su última intervención televisiva.

María del Monte en televisión. (Foto: ‘Y ahora Sonsoles’)

La opinión de María del Monte

María del Monte ha querido dejar reflejada una profunda reflexión en Y ahora Sonsoles, espacio en el que colabora. «Qué manera de perder la vida y el tiempo», ha advertido. «Es una situación extrema. Aprendemos poco, porque por una desgracia han acudido todos al mismo punto. No nos damos cuenta de que aquí estamos para irnos cualquiera, cualquier día y en cualquier momento… ¿Este no es un momento apropiado e idóneo para darse un abrazo y fundirse y derramar eso que se llama amor?», ha añadido. «Cuando ese abrazo se produzca habrá una fuerza interna en el corazón que ayudará a sobrellevar las cosas de otra manera (…) La alegría puede unir, pero el dolor sensibiliza lo más grande», ha finalizado.

Isabel Pantoja marca distancia

Por otro lado, Antonio Rossi revelaba en Vamos a ver que Isabel Pantoja no ha querido tener un encuentro con sus hijos porque no quiere ser «protagonista de absolutamente nada». «Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella», añadía. Asimismo, el periodista comunicaba que la intérprete de Marinero de luces ya había visto a su sobrina, a quien está muy unida. «Está con ella, pero a la retaguardia, informada. No quiere que nadie focalice la noticia en su aparición en el hospital», apuntaba.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera en el pasado dándose un abrazo. (Foto: Telecinco)

«A día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja. Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria», proseguía, revelando así más datos sobre la situación que atraviesa el clan Pantoja. Y es que, el único miembro de la familia que mantiene relación con todos ellos es Anabel.

Al margen del cisma familiar, por ahora ni Anabel Pantoja ni David Rodríguez se han pronunciado sobre el estado de salud de la pequeña Alma, quien vino al mundo el pasado 23 de noviembre.