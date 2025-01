Anabel Pantoja y David Rodríguez se reúnen con los médicos: "La situación va para largo"

Después de un fin de semana marcado por la angustia, Anabel Pantoja y David Rodríguez se han reunido con el equipo médico responsable del cuidado de su hija Alma. La pequeña se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria por causas aún desconocidas, pero según ha podido conocer el programa Vamos a ver, «la situación va para largo».

Tal y como ha explicado Antonio Rossi desde el plató mencionado, «las circunstancias no han cambiado» y la salud de la pequeña no ha avanzado «ni para bien ni para mal». Además, según las informaciones que maneja el periodista, los médicos han sido francos con los padres de la menor y les han pedido mucha paciencia, ya que la situación podría alargarse. Por otro lado, Kike Calleja, colaborador del espacio televisivo de Mediaset, ha añadido que los doctores también han comentado a la familia que no deben perder la esperanza porque la salud de Alma no ha empeorado y que es de vital importancia observar cómo evoluciona en las próximas 48 horas.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Rossi también ha apuntado que fue el pasado 8 de enero cuando Anabel y David decidieron llevar a su hija a urgencias. «El primer contacto con el médico lo tuvieron el miércoles, que es cuando se ven en la necesidad de llevar a la niña a urgencias. El viernes por la tarde, cuando la situación empeora, se decidió alertar a toda la familia», explicaba.

Anabel Pantoja, arropada por toda su familia

Dada la gravedad del asunto, los seres queridos de Anabel Pantoja y David Rodríguez no dudaron en trasladarse de inmediato hasta Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a la pareja en estos duros momentos. Incluida Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa, quienes han tenido que dejar a un lado sus diferencias para centrarse en lo que realmente es importante en estos momentos: la salud de la pequeña Alma. No obstante, de acuerdo con la información aportada por Antonio Rossi, a día de hoy, aún no se habrían reencontrado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja. Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria», apuntaba. Y es que la intérprete de Marinero de luces está al lado de su sobrina, pero no quiere que la noticia se focalice en su aparición en el hospital, por lo que ha optado por apoyar a Anabel desde un discreto segundo plano.

Más allá de su familia, Anabel también ha recibido la visita de Susana Bicho y Belén Esteban, dos de sus grandes amigas. No obstante, esta última, según informa la revista Semana, regresó a Madrid a última hora del pasado 12 de enero.