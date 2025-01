Este 13 de enero, Patricia Pardo ha querido pronunciarse en pleno directo en Vamos a ver sobre la delicada situación que atraviesa Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Y es que, desde el pasado día 10, la pequeña se encuentra ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria.

El mensaje de Patricia Pardo

Patricia Pardo ha reconocido que se trababa de «una mañana muy complicada». «Todos tenemos el corazón encogido. Todos estamos muy pendientes de la pequeña Alma. Hoy nos hemos propuesto informar desde el rigor, con suma prudencia», ha comentado, visiblemente afectada. «Fíjense que en esta mesa, por desgracia, estamos muy acostumbrados a tener que informarles de noticias cuyos protagonistas son menores, son niños, y siempre decimos lo mismo, que para nosotros son las más dolorosas porque creemos que los niños deberían estar siempre protegidos, no les debería pasar nada malo, una gripe y nada más», ha añadido.

Patricia Pardo en televisión. (Foto: Telecinco)

«Nuestro corazón y nuestro pensamiento están con esta niña. Está Alma, está su mamá, Anabel, y está su padre, que no nos queremos olvidar de él, por supuesto», ha proseguido. «Parece que, como es nuestra compañera, ponemos el foco en ella, pero por supuesto, nuestro corazón y nuestras fuerzas están con todos ellos», ha concluido.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Raquel Bollo viaja a Gran Canaria

Numerosos rostros conocidos se han trasladado hasta la isla para poder arropar a la pareja en esta delicada situación. De las últimas en llegar ha sido Raquel Bollo, quien ha declinado dar detalles sobre el complicado momento que atraviesa la familia. Sin embargo, se ha limitado a decir que ha ido para dar su «apoyo» y «cariño».

Raquel Bollo en el aeropuerto de Sevilla. (Foto: Gtres)

También se ha desplazado el clan Pantoja al completo, pese a estar distanciados. De hecho, el único miembro de la familia que tiene relación con todos es Anabel Pantoja. De igual manera, Kiko Rivera, Isa Pantoja, y su madre Isabel han brindado su apoyo a la influencer. Por ahora, según ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver, no ha habido reencuentro. «Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja. Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria», ha dicho.

Los famosos mandan su cariño a Anabel

A pesar de las diferencias del pasado, Marta Riesco ha mandado todo su apoyo a la familia. «Cuando lo he escuchado me he quedado fatal. Independientemente de lo que tengamos ella y yo, creo que esto está por encima de todo y lo que espero es una pronta recuperación para el bebé. Me parece una noticia horrible y todo mi amor y cariño en estos momentos», ha indicado tras el concierto de Miguel Poveda al que ha asistido en Madrid. También, Ion Aramendi aprovechó la emisión de Gran Hermano DÚO del pasado 12 de enero para trasladar un cálido mensaje. «Antes de continuar con el programa quiero mandarle a nuestra compañera Anabel Pantoja un abrazo enorme, enormísimo, de parte de todo el equipo. Sabemos que estás pasando momentos muy complicados y delicados. Te queremos, Anabel. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza», expresó.