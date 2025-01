Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, atraviesan un delicado momento. Su hija, Alma, de poco más de un mes de vida, ha sido ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria. Y, aunque se desconoce el motivo de este revés de salud, sí que ha trascendido que familiares de la influencer como Kiko Rivera, Isa Pantoja e Isabel Pantoja se han desplazado hasta el mencionado lugar a pesar de estar distanciados por diversos problemas familiares que llevan arrastrando un tiempo. De hecho, Anabel es el único miembro de la familia que tiene relación con todos ellos.

Las palabras de Marta Riesco

Por otro lado, numerosos rostros conocidos se han volcado públicamente con Anabel Pantoja. Pese a los problemas del pasado, Marta Riesco ha querido mandar sus mejores deseos a la creadora de contenido. «Cuando lo he escuchado me he quedado fatal. Independientemente de lo que tengamos ella y yo, creo que esto está por encima de todo y lo que espero es una pronta recuperación para el bebé. Me parece una noticia horrible y todo mi amor y cariño en estos momentos», ha indicado tras el concierto de Miguel Poveda al que ha asistido en Madrid. Además, se ha pronunciado sobre el traslado de Belén Esteban a la isla. «Belén siempre dice que para ella es como una hermana. Por eso no me extraña que haya ido para allá. Supongo que estará ayudándola como hace siempre y, sobre todo, sosteniéndola», ha añadido.

Marta Riesco en un evento. (Foto: Gtres)

«Yo lo que tenga con Anabel a nivel, en otra esfera, no tiene nada que ver. Esto está por encima de todo. O sea, hay cosas que son más tontas, como en mi caso lo que ha ocurrido con ella, y esto es realmente importante y de verdad, lo digo sinceramente. Estoy preocupada y ojalá se recupere», ha finalizado, emocionada.

El mensaje de Ion Aramendi a Anabel

Quien también ha querido lanzar un cariñoso mensaje ha sido Ion Aramendi. El presentador ha aprovechado la gala de Gran Hermano DÚO del pasado 12 de enero para decir unas palabras. «Antes de continuar con el programa quiero mandarle a nuestra compañera Anabel Pantoja un abrazo enorme, enormísimo, de parte de todo el equipo», ha indicado, visiblemente serio.

Ion Aramendi en ‘Gran Hermano DÚO’. (Foto: Telecinco)

«Sabemos que estás pasando momentos muy complicados y delicados. Te queremos Anabel», ha continuado. «Muchísimo ánimo y muchísima fuerza», ha finalizado el presentador.

Belén Esteban viaja a Gran Canaria

También se ha conocido que Belén Esteban ha viajado hasta Gran Canaria para estar al lado de su amiga en estos complicados momentos. Cabe destacar que la colaboradora de televisión y Anabel mantienen una amistad desde hace años y su vínculo se ha ido forjando con el paso del tiempo. Tanto es así, que cuando sus respectivas agendas se lo permiten no dudan en hacer planes juntas.

Anabel Pantoja y Belén Esteban. (Foto: Instagram)

En torno a las 21:30 horas del pasado 12 de enero, Esteban abandonó el citado lugar a bordo de un avión, tal y como ha informado Semana. Asimismo, también está junto a Anabel Pantoja otra persona muy cercana de su círculo de amigos, Susana Molina. Por ahora, nadie se ha pronunciado acerca del estado de salud de la pequeña, quien continúa ingresada en el hospital.

Complicados momentos

Fue el pasado fin de semana cuando la hija de Anabel Pantoja fue ingresada en el mencionado centro hospitalario. «La familia está en estos momentos unida esperando y están todos unidos a ver cómo evoluciona la salud de la pequeña Alma. Solo tiene 40 días y estas horas son fundamentales», informaron desde Fiesta. Uno de los colaboradores del espacio presentado por Emma García en Telecinco amplió la información.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Lo sabemos desde ayer a las 14:00 horas, pero teníamos que contrastar. Son horas complicadas. Todos han corrido a amparar a la pareja. Me han confirmado que Isabel y Agustín viajaron ayer por la tarde en un vuelo regular. Siempre viaja en privado pero en este caso viajó así. Está Kiko, Merchi, su círculo cercano está muy pendiente de todos ellos», indicó. «Me confirman que su prima Isa está al corriente de todo y está en Canarias desde ayer. Se ha desplazado hasta allí», explicó por su parte Omar Suárez.