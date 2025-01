Belén Esteban carga como nunca contra Jesulín tras el último gesto que ha tenido con su hija

Belén Esteban saltó a la fama tras conocerse su historia de amor con Jesulín de Ubrique, uno de los toreros más reconocidos de nuestro país. Su romance duró menos de lo esperado, pero, más de dos décadas después de aquello, la apodada como ‘La patrona’ ha conseguido hacerse con un hueco en la pequeña pantalla por su inconfundible y carismática personalidad, alcanzando un éxito insuperable en muchos de los proyectos en los que ha participado. Sin embargo, en más de una ocasión, su presencia en la parrilla televisiva ha sido el medio por el que se ha desahogado sobre la nula relación que mantiene con el padre de su hija y su familia, llegando incluso a provocar enfrentamientos públicos en los últimos años que han dado mucho de qué hablar.

Sin ir más lejos, recientemente, Belén ha vuelto a estallar contra el gaditano con motivo del último gesto que ha tenido con su primogénita durante las Navidades. Tras las emotivas palabras que pronunció José María Almoguera en Gran Hermano DÚO sobre su abuela, María Teresa Campos, Kiko Matamoros señaló en el plató de Ni que fuéramos que a Carmen se le había tenido que romper el corazón tras oír a su hijo decir que quería más a su abuela que a su progenitora, algo con lo que no estaba de acuerdo Esteban.

💣 Belén Esteban suelta el bombazo: Jesulín no ha llamado a su hija Andrea estas Navidades. #NiQueFuéramos08E pic.twitter.com/dYclYGWm5E — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 8, 2025

«Esto tiene que ver con que la abuela fue la que estuvo dale que te pego criando a los nietos. Como muchas abuelas. Entre ellas, mi madre. Te digo que hay circunstancias, que hay nietos y nietas que quieren más a su abuela. Yo lo entiendo y bien orgullosa que estoy. Muy orgullosa de que mi hija quiera más a su yaya que… ¡Vamos!», comenzaba a decir.

Tras escuchar a su compañera, Matamoros no se daba por vencido y pronunciaba lo siguiente: «¿Y qué ha hecho su padre?». Un comentario que hacía estallar a la de Paracuellos en cuanto a su caso particular se refiere: «El de mi hija nada. Por no hacer, ni le ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo, reviento. Me callo por ella», sentenciaba, revelando así que, aunque su hija ha regresado a España para disfrutar de las fiestas junto a su familia, no ha tenido ningún tipo de contacto con su progenitor.

Belén Esteban y Kiko Matamoros en ‘Ni qué fuéramos’. (Foto: Canal Quickie)

Estas declaraciones se suman a las indirectas que publicó Belén en su perfil oficial de Instagram tras reencontrarse con su hija hace tan solo unas semanas: «Ya tengo a todos los míos en casa. Ojalá otras personas pudieran disfrutar como yo. No sabéis lo que os perdéis… Pero yo os deseo una feliz Navidad», escribía. Aunque en el mensaje no desvelaba en ningún momento el nombre de las personas a las que se dirigía, lo cierto es que todo parecía indicar que Jesulín de Ubrique y su familia eran los claros destinatarios de este contundente comunicado.