El nombre de Marta Riesco ha vuelto a las primeras filas de la crónica social de nuestro país a raíz de la entrevista que ha concedido al programa Ni que fueramos Shh, en TEN. Y por ende, también el de Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores. Tras meses en silencio y alejada de la pequeña pantalla, la que fuera colaboradora de El programa de Ana Rosa ha vuelto dispuesta a hablar como nunca antes sobre su relación sentimental, y posterior ruptura, con el ex de Rocío Carrasco.

Marta Riesco ha calificado a Antonio David Flores, a quien conoció mucho antes de su saltó a la televisión en los pasillos de un Ikea en Madrid, como «lo peor que me ha pasado en la vida», si bien ha justificado todo lo sucedido con él, incluídas las monumentales discusiones, diciendo que «no elegimos de quién nos enamoramos». «Discutíamos todo el rato. Al principio, las discusiones eran de mi hacia él porque no me cogía el teléfono o por la ocultación del romance; luego eran porque no me estaba dando mi lugar y él favorecía que se rieran de mi. Y por eso estuvimos todo el rato a la gresca. Y él me decía: ‘si no te gusta esto, lo dejamos’», ha confesado.

Marta Riesco, en el photocall de un evento. (Foto: Gtres)

Pero nada queda ahí. Sobre su ruptura con el ex guardia Civil, Marta ha señalado directamente a la hija de éste, Rocío Flores, con quien mantenía, a priori, una muy buena relación de amistad. «Estuve muy enfadada con ella porque la discusión que propició la ruptura, vino por ella. Ha sido una persona totalmente contraria a la relación, que no me quería ahí y que ha hecho cosas para favorecer la ruptura», ha dicho. «Creo que su familia ha sido muy injusta conmigo. Si a mi hermano le hubiese pasado lo que le pasó a Antonio David, y yo veo a una chica que se juega todo por él y está con él y con su familia a muerte, yo a esa chica la tengo en un pedestal. No fue mi caso, a mí no me quería nadie. Yo era la guarra, la mala del cuento que había roto un matrimonio», ha añadido la ex reportera de Mediaset.

Unas palabras a las que han seguido otras sobre la relación que tienen Rocío Flores y su padre. «Se quieren muchísimo, sienten que son uno», ha explicado añadiendo que ella ha visto el vínculo entre ambos como «una sensación de que siempre están solos, como si el mundo estuviese en su contra y ellos dos están unidos y solos frente a todo». «Rocío es muy celosa de su padre, tiene con él un amor platónico de niña celosa», señala.

Marta Riesco, en el photocall de un evento. (Foto: Gtres)

Marta Riesco habla sobre cómo vivió su despido de Mediaset

En su entrevista al citado programa, Marta Riesco también ha hablado libremente sobre su despido, de manera inmediata, de Mediaset, en marzo de 2023. En especial, la periodista se ha pronunciado sobre cómo fueron sus últimos días en el grupo de comunicación. «Las audiencias eran lo que importaba y daba igual cómo me sintiera porque hacía buenos números. Me faltaron consejos. Cuando daba esa audiencia me adoraban, me querían, me invitaban a las mejores fiestas, no me faltaban WhatsApps… Cuando llega la carta de despido todo se termina y se veta mi nombre en la cadena», ha desvelado.