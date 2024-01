‘Los asesinos de la luna’ ya está disponible en Apple TV: La historia real de una ola violenta de crímenes

Los asesinos de la luna es que de las grandes películas del 2023 que tendrán de seguro, cierta repercusión en la próxima edición de los Oscar. Sobre todo, gracias al papel de su actriz protagonista, Lily Gladstone, quien ganó el Globo de Oro a mejor actriz dramática el pasado fin de semana. Y es que a pesar de haber sido un fracaso económico para la taquilla estadounidense, el filme ha encontrado en la crítica especializada y en su calidad, un motivo que ya en sí mismo justifica su filmación, suponiendo para Apple el crecimiento y estatus de su marca en la industria audiovisual. Hoy, por fin este true crime trágico dirigido por Martin Scorsese llega al catálogo de contenidos de Apple TV +, pero ¿Sabes la historia real que se esconde tras los asesinatos de la nación de Osage?

Desde que se iniciase su producción, hemos visto cómo el director de Uno de los nuestros y Casino quería ser muy cuidadoso y respetuoso con una población indígena con la que seguramente, Estados Unidos tenga una importante deuda histórica. Más allá del arranque, el propio filme se aleja de los artificios y relata de manera fría e implacable todos los asesinatos cometidos contra una población que por un golpe de suerte, se había convertido en la más acaudalada del mundo. Eso sí, la cercanía con la comunidad de Osage no evitó que el cineasta se tomase ciertas licencias con algunas partes de la historia. Porque ya se sabe lo que se dice: “No dejes que la verdad estropee una buena historia”.

(A continuación de mencionan algunos detalles de la trama de Los asesinos de la luna)

Las principales diferencias históricas

Cabe señalar que las principales diferencias históricas del filme con la novela homónima de David Grahn no suponen ningún cambio sustancial y que estas, más bien obedecen a la adecuación de su trama a un formato narrativo que debe entregarse al desarrollo de unos personajes y de sus conflictos.

El principal cambio lo encontramos en la relación de sus protagonistas, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie (Gladstone). Al final de la historia y después de que por orden de su tío envenenase diariamente a su esposa, Ernest le confiesa cabizbajo sus pecados a Mollie tras la insistencia de la misma por conocer hasta qué punto está de parte de el patriarca William Hale (Robert De Niro). Sin embargo, en el caso real el manipulable marido jamás admitió ni el envenenamiento ni el haber conspirado para matar a su mujer.

Después, encontramos otros cambios, como que no se contrató únicamente a un detective privado y no se le asesinó, sino más bien se les sobornó para que la investigación no llegase a ningún sitio. Por último, el encontronazo entre Hale y Ernest jamás sucedió al menos en la cárcel, aunque la muerte de su hijo si que fue un detonante para testificar contra su tío.

Lily Gladstone: ¿La única opción real en los Oscar 2024?

Los asesinos de la luna tendrá de seguro, una buena cantidad de nominaciones a los Oscar 2024. Esto no quiere su paso por la alfombra roja vaya a ser sencillo. De hecho, la reciente edición de los Globos de Oro ha demostrado que Oppenheimer tiene mucho que decir y que la mayoría de categorías bastante repartidas.

La opción más realista de cara a las estatuillas doradas seguramente sea la de Gladston. La actriz ha sido una de las figuras más elogiadas de la ficción y su papel es una de esas consideraciones que tanto gustan a los académicos. Como añadido, tocando un tema tan polémico sobre la historia norteamericana, es poco probable que se vaya a ir completamente de vacío. Ya nos podemos imaginar a Gladstone recogiendo el premio y dedicando su discurso a la reserva de Osage y a las diferentes tribus que a lo largo de la historia estadounidense han sido maltratados, expulsados y asesinados.

La conclusión de los crímenes

Ernest y algunos otros extrabajadores del terrateniente le contaron al FBI todos los trapos sucios que estos habían hecho a través de sus hilos. Una confesión que no evitaría que Hale intentase por todos los medios que estos no consiguiesen cumplir su objetivo. Sin embargo, la exhaustiva investigación realizada por los agentes recopiló tanta información que William Hale fue condenado a cadena perpetua, aunque a los 18 años salió en libertad condicional. Ernest fue del mismo modo condenado y salió bastante más tarde que su tío, pasando 30 años entre rejas.