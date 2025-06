Ana Rosa: «Todos deberían rectificar o dimitir, pero aquí la única a la que dimiten es a Leire Díez»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su famosos editorial a Leire Díez, la periodista y ahora ex militante del PSOE que ha estado en el centro del huracán por los audios filtrados de conversaciones con presuntos implicados en la trama de hidrocarburos, el mismo día en el que ha comparecido ante los medios y ha dado, en exclusiva, una entrevista para OKDIARIO. Quintana, entre otras cosas, se ha quejado de cómo ha actuado el partido socialista ante esta situación y ha dicho: «Mientras, el presidente blinda su agenda para no dar explicaciones. Hasta los socios de Sánchez piden su comparecencia. Para Armengol, esto es un problema, por eso está maniobrando para que no dé explicaciones en el congreso sobre un bulo tan grave, que incluso el periódico británico The Times denuncia que nuestro gobierno acusa a la policía española de planear un atentando contra el presidente. Todos deberían rectificar o dimitir, pero aquí la única a la que dimiten es a Leire».

El mismo día que Leire Díez ha comparecido por fin ante los medios de comunicación y ha ofrecido una entrevista a OKDIARIO, el editorial de Ana Rosa Quintana de este miércoles 4 de junio de 2025 se ha centrado en el papel que está desempeñando tanto Díez como el PSOE ante la situación.

«Y ya lo ven, ha nacido una estrella. Leire Díez, ya no es fontanera, es folclórica. Esa señora de a que usted me habla, que diría Bolaños, fue ayer a Ferraz reencarnada en la Pantoja, para hacer un teatrillo después de protagonizar una pasarela a la que sólo le faltó el photocall. El PSOE se esconde detrás del Juego del calamar de Leire para esparcir fango sobre jueces, policías y periodistas críticos», ha comenzado.

La presentadora ha continuado explicando: «La reunión de Leire con Santos Cerdán debió tener tintes surrealistas, una conversación de fontanero a fontanera. Amiga, nos han pillado; ¿cómo hacemos esto? Y sabes que entre fontaneros no nos pisamos las tuberías, y además, no nos hagamos daño. Y todo se ha resuelto con la baja voluntaria de Leire en el PSOE. De este modo, con su inmolación, el partido tampoco tiene que someter a ninguna sanción a una soldado, que en realidad lo único que hacía era trasladar en privado el discurso que el PSOE pronuncia en público».

Por último, Ana Rosa Quintana ha finalizado diciendo: «A partir de ese momento, la sincronizada tiene vía libre, y si no al tiempo de soltar las siguientes frases: «Esa señora ya no es militante del PSOE», «Pregúntele a ella», «Leire ya no pertenece al partido», «Actuaba por su cuenta», «Doña Díez es una persona particular, sin vinculación alguna con nuestra formación». Y la pregunta es, ¿qué ha pactado Leire? ¿A qué acuerdo ha llegado una persona que pactaba en nombre del partido tratos con la fiscalía? Veremos qué le ha contado a nuestro compañero Álvaro López, pero seguramente Moncloa ya le ha pasado un argumentario para que en su discurso coloque las siguientes palabras: UCO, patriótica, la cedía, fango, bulos, cloacas, fachosfera, y lowfer. Mientras, el presidente blinda su agenda para no dar explicaciones. Hasta los socios de Sánchez piden su comparecencia. Para Armengol, esto es un problema, por eso está maniobrando para que no dé explicaciones en el congreso sobre un bulo tan grave, que incluso el periódico británico The Times denuncia que nuestro gobierno acusa a la policía española de planear un atentando contra el presidente. Todos deberían rectificar o dimitir, pero aquí la única a la que dimiten es a Leire».