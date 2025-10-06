Ana Rosa Quintana: «Por unos sobres con dinero en B llegó Pedro Sánchez al Gobierno»

Nuevo ataque de Ana Rosa Quinta a los «corruptos cutres» del PSOE. La presentadora de Mediaset, en su editorial de este lunes 6 de octubre, ha analizado las últimas contradicciones del presidente Pedro Sánchez y todas las polémicas que rodean al Gobierno: «El clan del Peugeot era en realidad el clan de la chistorra. Según la UCO, así llamaban a los billetes de 500 euros. Un menú de la corrupción en el que lechugas eran los billetes de 100 euros, soles los de 200 y el café eran los móviles encriptados. La UCO ha desvelado pagos no justificados en metálico mientras se tramitaba la ley antiblanqueo para no pagar en metálico. Muy coherente». Además, la conductora de El programa de Ana Rosa ha asegurado que: «Por unos sobres con dinero en B llegó Pedro Sánchez al Gobierno tras una moción de censura defendida por Ábalos, la mano derecha de Sánchez que cogía sobres con la izquierda. El PSOE está en un brete porque en los sobres aparece su logo».

Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa de este lunes 6de octubre con su editorial. En esta ocasión, la presentadora ha centrado su análisis en las últimas contradicciones del presidente Pedro Sánchez, la división dentro de la izquierda a raíz de la crisis de la flotilla y la presión judicial que rodea a su entorno más cercano, con el caso de Begoña Gómez en primer plano.

La presentadora ha comenzado: «Buenos días. Son las cinco y aún no he comido… chistorra. Chistorra es la palabra del día. Y sobre. ¿Veremos un Pe Punto Sánchez en algún papel? Hace tres meses el presidente se enfadó cuando Rufián le decía en el Congreso: Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel Pe punto Sánchez. La izquierda no puede robar. No nos hagan elegir entre corruptos cutres y corruptos premiums. Pues bien, al final eran corruptos cutres».

Ana Rosa ha continuado analizando: «El clan del Peugeot era en realidad el clan de la chistorra. Según la UCO, así llamaban a los billetes de 500 euros. Un menú de la corrupción en el que lechugas eran los billetes de 100 euros, soles los de 200 y el café eran los móviles encriptados. La UCO ha desvelado pagos no justificados en metálico mientras se tramitaba la ley antiblanqueo para no pagar en metálico. Muy coherente. La Guardi Civil sospecha que que el PSOE manejó fondos en efectivo que no aparecen en la documentación aportada. Por unos sobres con dinero en B llegó Pedro Sánchez al Gobierno tras una moción de censura defendida por Ábalos, la mano derecha de Sánchez que cogía sobres con la izquierda. El PSOE está en un brete porque en los sobres aparece su logo».

«Los socios de Sánchez pusieron como línea roja para acabar la legislatura que no hubiera financiación ilegal. La famosa caja B. El PSOE se preguntaba en 2021: ¿quién va con 1.000 euros en el bolsillo? Pues su ministro. La pregunta es de dónde salía ese dinero y si parte de él iba a parar al partido. Las fechas son clave. En 2019 Koldo le escribe a su mujer: Tengo 2.000 chistorras para las elecciones. Estamos hablando de un millón de euros. En 2020, con los españoles encerrados, Ábalos gestionaba la crisis del coronavirus mientras se iba a comer con Jésica pagando supuestamente con dinero negro. ¿Era esto la nueva normalidad? El Gobierno aprobaba la ley antiblanqueo mientras se la saltaban. De la misma manera que ahora Sánchez anuncia una reformas constitucionales mientras se salta la Constitución. Seguimos sin presupuestos y tampoco tiene mayoría para cambiar nada. Moncloa ya no gestiona, porque Moncloa se ha convertido en un bufete de abogados. El fiscal General ya tiene fecha para su juicio y hoy Begoña Gómez tiene que comparecer ante el juez. La Operación fachosfera no le ha salido bien a la sincronizada. Porque una cosa es estar del lado correcto de la historia, y la otra, estar del lado correcto de la chistorra», ha finalizado.