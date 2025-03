Amy Pascal y David Heyman: los dos nombres clave para elegir al nuevo James Bond de Amazon

Marzo ha sido un mes lleno de cambios fundamentales dentro del organigrama del agente 007. Hace algunas semanas, supimos que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedían el control creativo sobre el nuevo James Bond a Amazon MGM. Noticia que no sentó nada bien a los fans y que alertó hasta a tres ex espías que interpretaron al personaje (Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig), quienes no parecen confiar demasiado en un futuro respeto por la licencia. No podemos echárselo en cara, pues la empresa filial de la marca creada por Jeff Bezos ya ha demostrado con la serie Los anillos de poder, que honrar la memoria del material original no es digamos por así decirlo, su punto fuerte. Pero Hollywood es una maquinaria que no puede esperar al regreso de una franquicia tan lucrativa como es la del icónico rol creado por Ian Fleming. Ahora, la nueva entorno a la saga de acción tiene que ver con las dos figuras que se encuentran en negociaciones muy avanzadas para ser los principales «cuidadores» del nuevo James Bond en Amazon: los productores ejecutivos Amy Pascal y David Heyman.

Según las principales novedades publicadas por varios medios norteamericanos, tanto Pascal como Heyman se encontrarían en conversaciones muy fructíferas para supervisar la franquicia, tras la cesión de Broccoli y G. Wilson. Sin todavía tener una respuesta oficial por parte de la major, lo cierto es que a estas figuras experiencia no les falta. Ella es ex directora ejecutiva de Sony Pictures y responsable de varios largometrajes de Spider-Man, mientras que Heyman es entre otras, productor de la saga Harry Potter y de la ganadora del Oscar a la mejor película, Gravity. El pasado 20 de febrero, Amazon MGM anunció la creación de una nueva empresa conjunta para la IP de James Bond, obteniendo de facto la toma de decisiones sobre la explotación audiovisual del personaje. Durante décadas, Broccoli había sido la principal responsable de la producción de la licencia junto a Wilson, su hermanastro.

La última película de Bond que llegó a la gran pantalla fue Sin tiempo para morir. Una aventura de acción con la que Craig se despidió casi 15 años después del esmoquin y del Martini con vodka mezclado, no agitado. El británico tuvo cinco largometrajes como el personaje, pero fue el que más tiempo ostentó el cargo. La deriva de de esta adquisición y control por parte de la multinacional nació en realidad en 2022, cuando Amazon compró la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) por 8.500 millones de dólares, adquiriendo así todos los derechos de la propiedad intelectual, incluyendo un archivo de más de 4.000 películas y 17.000 series. Sin embargo y tras tres años de la adquisición, el desarrollo de un nuevo James Bond en Amazon ha permanecido en una especie de limbo.

Pascal y Heyman: una garantía

Desde que abandonó Sony en 2015, Pascal se ha convertido en una de las productoras más renombradas de la industria. Su labor en los despachos va desde las cintas de Tom Holland a la reciente Rivales (2024) y también incluso, una participación en el universo de Bond, formando parte del ejecutivo de Skyfall (2012).

Heyman, aparte del Wizard World, tiene en su catálogo de proyectos el haber formado parte de la producción de Paddington 2, Érase una vez en Hollywood y Barbie. Antes de las negociaciones con estos dos anunciadas en primera instancia por IndieWire, uno de los principales rumores pasó por el nombre de Scott Stuber, pues fue el elegido para relanzar la United Artist bajo el paraguas de Amazon MGM. Aunque este ha perdido mucha fuerza tras la aparición de Pascal y Heyman.

El nuevo James Bond de Amazon

Las completas desavenencias entre Broccoli y las demás figuras importantes del estudio se dieron a conocer en un reportaje de Wall Street Journal. En el mismo se explicaba que si bien los herederos originales habían colaborado con la compañía en otros proyectos y algunos trabajos de Bond sin guion para televisión, las películas no habían alcanzado un rumbo fijo ni se había definido un nuevo James Bond para Amazon. Tras la noticia, la controversia alcanzó un grado más cuando Bezos preguntó a los fans por redes a quién querrían ver como futuro Agente 007.

Entre las principales apuestas se barajan varios nombres y todo dependerá un poco de la hipotética implicación final del cineasta Christopher Nolan en la dirección. ¿Será Henry Cavill? ¿Tendremos a Aaron Taylor-Johnson como Bond o tendremos a alguien mucho más desconocido? Seguramente será algo que conoceremos antes del próximo verano.