Amber Heard regresa al cine de la mano de este actor español

Han sido más reconocidos el pasado 2022 por narrar sus miserias en un juicio que por su trabajo delante de la cámara, pero parece que por fin, tanto Johnny Depp como Amber Heard vuelven a centrarse en sus proyectos. El actor de Piratas del Caribe inauguró (no sin estar exento de polémica) el pasado Festival de Cine de Cannes con Jeanne du Barry, en la que interpretaba al Rey Luis XV. Ahora, le ha tocado el turno a ella en el Festival de Taormina, un certamen mucho menos glamuroso pero en el que ha estado acompañada de su compañero de reparto, el actor español Eduardo Noriega.

La cinta en cuestión se llama In the Fire y por declaraciones de la actriz de Aquaman, nos encontramos ante “una historia de amor”. Heard interpreta a una psiquiatra norteamericana y Noriega, a un cura de la localidad un tanto “cerrado de mente”. Y es que nos remontamos a finales del siglo 19 en Colombia, donde un niño con un don paranormal es acusado de posesión demoniaca por el personaje del protagonista de Abre los ojos. Por si fuese poco para el pequeño, la población achaca todos sus problemas a sus habilidades especiales. Parece ser que sólo el lado científico que representa la doctora puede resolver el caso, no sin antes enzarzarse en un enfrentamiento ideológico con el sacerdote.

Ante esta premisa, La definición de la intérprete suena un tanto extraña, aunque por lo poco que sabemos (todavía no tiene tráiler), esa relación de amor podría ser tanto con Noriega como hablar del tema como concepto, entorno a la relación del pueblo y de algunos personajes para personar y enfrentar el rechazo.

La agenda de Amber Heard no está tan ocupada como cabría esperar de una estrella, pero a finales de año continuará con su papel de Mera en Aquaman y el Reino Perdido. El futuro de su continuidad en la franquicia está en entredicho a raíz de perder el juicio contra su expareja y por la antipatía que genera entre el público. Por si esto fuese poco, el DC universe se encuentra en plena reestructuración, por lo que los planes de los productores ejecutivos James Gunn y Peter Safran, podrían no pasar por seguir llevando la historia de superhéroe submarino a la gran pantalla.

Noriega en cambio, tiene varios proyectos a estrenar entre 2023 y 2024, entre los que destaca la adaptación de Reina Roja, el superventas de Juan Gómez-Jurado. De momento, In the fire no tiene una fecha de estreno prevista en España, pero según el tuit del actor, llegará el próximo otoño a las salas.