El famoso actor Jason Momoa, quién diera vida a Khal Drogo en ‘Juego de Tronos’, a Conan ‘El Bárbaro’ y a Aquaman en el universo DC, ha confirmado que la segunda entrega del superhéroe ha finalizado tras seis meses de rodaje. Este, ha estado cargado de parones, factores que han hecho retrasar el esperado estreno de la nueva entrega de DC.

La película iniciaba su rodaje con la expectación de poder estrenarla el 16 de diciembre, aunque esta se vio afectada por el positivo en coronavirus del propio actor, que obligó a retrasar las sesiones de grabación.

En una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, Jason Momoa confirmó varias lesiones que sufrió en el rodaje de la secuela, haciendo gala del buen humor que siempre caracteriza al actor: “Me estoy haciendo mayor” exclamaba entre risas.

That time Jason Momoa geeked out meeting @BillieEilish. pic.twitter.com/1Wxr1VWqHU — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 19, 2021

Entre las lesiones que sufrió, cuenta que tuvo un problema en los ojos: “Me fastidié los ojos. Me entró algo como que me cortó y tuvieron que operarme” manifestó el actor, aunque la lista de lesiones no acabaría aquí: “Tengo una hernia, me sacaron las costillas. Solo me dan que palizas” confesaba.

A pesar de las lesiones el actor afirmó en tono jocoso: “Tengo que admitirlo. Me encanta mi trabajo, a veces me emociono demasiado, y ya tengo una edad. ¿Sabes? Ya soy un superhéroe maduro”.

Con el inicio del último mes del año, ya se rumoreaba que el rodaje de la película se estaba acercando a su fin. Y es que otros actores del rodaje de ‘Aquaman y el reino perdido’ como Dolph Lundgren quien interpretará de nuevo al ‘Rey Nereus’ ya habían anunciado el fin del trabajo de producción.

Ahora ha sido el turno de Jason Momoa quien, a través de un vídeo de lo más peculiar, ha confirmado que por fin han terminado las grabaciones. Eso sí, por el momento, desconocemos cualquier tipo de detalle acerca de la trama de la nueva entrega de DC. Aunque según informó Dolph, el directo de la película, James Wan al igual que el propio Jason Momoa, aseguran que esta entrega superará con creces a la primera entrega de Aquaman: “Va a ser una gran película, os va a encantar” remató el actor hawaiano.