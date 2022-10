3 razones para no perderse ‘Vigilante’ la serie de terror que está triunfando en Netflix

La serie de terror Vigilante se está convirtiendo en todo un éxito en la plataforma en Netflix. Los ingredientes de esta increíble serie son una familia que se traslada a la casa de sus sueños en una tranquila localidad, unos vecinos que parece que les están siempre observando, unas cartas amenazantes y los secretos que esconde una propiedad que parece maldita y en la que ocurren fenómenos extraños.

Os vamos a dar 5 razones para que no os perdáis Vigilante, la ficción de terror de moda y una de los grandes estrenos en series de este otoño.

Basada en una historia real

La historia que cuenta Vigilante en sus 7 intensos episodios está basada en una historia real que se publicó en The Cut. La familia de la miniserie se llaman los Brannock y la verdadera son los Broaddus que se compraron la casa situada en el 657 Boulevard de Westfield en Nueva Jersey que pertenecía a la familia Woods. Los nuevos propietarios querían reformarla y empezar una nueva vida, pero todo cambió en junio de 2014 cuando llegó una carta a su buzón firmada por The Watcher. Aunque la historia no es exactamente igual que la que cuenta la serie, es el punto de partida de esta ficción.

Una buena producción

La serie Vigilante ha sido creada por Ryan Murphy e Ian Brennan responsables del otro éxito de Netflix de este mes la serie Dahmer. Además, la serie de terror cuenta como protagonistas con los actores Naomi Watts que ya triunfó con la saga de la película de terror La Llamada y Bobby Cannavale al que acabamos de ver en Blonde interpretando al exjugador de béisbol Joe DiMaggio, la polémica cinta sobre la vida de Marylin Monroe. También están en el reparto los actores como Margo Martindale, Mia Farrow o Jennifer Coolidge, entre otros.

Suspense y terror constante

Una de las mejores bazas de la serie es que mantiene la tensión en todos los episodios por lo que resulta imposible para los espectadores dejar de verla. Esto la convierte en una buena serie para hacer un maratón de fin de semana. Además, se trata de una historia de terror psicológico y no de una ficción repleta de sustos y apariciones del tipo de La maldición de Bly Manor.

Llega un momento en que el matrimonio protagonista sospecha de todo el vecindario e incluso la esposa, que es una conocida artista, llega a pensar que es su marido. Todo con un ritmo pensado al milímetro en el que se va desgranando lo que va ocurriendo en el 657 Boulevard de Westfield y cómo afecta a la familia Brannock. Y en el fondo de la trama siempre está la falta de solvencia de la familia desde el primer momento para comprar la casa y su principal pecado: la codicia.