Importante oreja de Román en una tarde exigente de Victorino en la que David Galván resultó herido

La Feria de Otoño entra en su recta final este fin de semana con un cartel que ha generado gran expectación. Regresaba el tradicional hierro de Victorino Martín para los toreros: David Galván, que volvía a Madrid tras su gran actuación en San Isidro; Román, el valenciano regresaba a pisar el ruedo madrileño, que es uno de sus favoritos, y por último Ginés Marín, que puso más esfuerzo que nunca en una corrida muy exigente. Fue una tarde muy emocionante.

Abrió plaza David Galván ante un primer toro muy exigente, que recibió un gran aplauso a su salida. Lo saludó con mucho gusto con el capote. El viento empezó a molestar cuando empezó la faena y mientras elaboraba una serie por la diestra, fue prendido bruscamente y dio una fuerte voltereta cayendo de golpe en muy malas condiciones. Fue trasladado de inmediato a enfermería y Román puso fin al primer toro. Galván fue trasladado tras ser examinado al hospital Gregorio Marañón por el fuerte golpe en la cabeza y una cornada en las costillas. El parte médico detalló: «Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento. Puntazo corrido en cara posterior de hemitórax izquierdo con contusión en parilla costal izquierda pendiente de estudio radiológico».

Se corrió turno y continuó con el segundo toro Ginés Marín, que lo recibió con un gran ramillete de verónicas y un gran quite por tafalleras. Se empleó en el caballo y en banderillas. Brindó al público la faena. Mostró mucho valor de principio a fin de la faena dejando buenos momentos por la derecha a pesar de poca clase del animal. Cambió al natural donde lució un par de series exquisitas que animaron los tendidos. El animal fue a menos y no le dio más opciones. Le costó la espada y tras un pinchazo abrevió. Recibió una fuerte ovación.

El tercer toro de la tarde fue para Román, un astado con muy buenas condiciones. Dejó muy buen saludo por medias verónicas y cumplió en el caballo. A pesar de la exigencia del animal el valenciano dejó una gran faena. Midió al animal por ambos pitones siempre con la mano muy baja consiguiendo dejar varias series que levantaron los olés de los tendidos. Con la pierna anclada en el albero finalizó la faena toreando por lo bajo. Finalizó con media estocada y recibió un trofeo.

Ginés Marin no tuvo muchas opciones de lucimiento con el cuarto, ya que apenas se movía desde su salida y no dio posibilidades con el capote ni con el caballo. Puso mucho esfuerzo para intentar sacar todo lo que tenía el animal. A base de paciencia pudo lucir algunas tandas de muletazos ligados. Poco a poco el animal fue perdiendo fuerza. Finalizó tras un pinchazo. Fue silenciado.

Román dejó una gran faena con el quinto. Se lució en el capote y en el caballo.

A pesar de que fue una faena exigente de principio a fin Román cumplió. Brindó al público y empezó por doblones. Dejó los mejores momentos por la derecha. Cambió de mano dejando dos series al natural de mucha exigencia. Consiguió tener los tendidos muy atentos durante toda su actuación. La estocada le hizo guardia. Recibió petición de oreja, pero no fue atendida y fue ovacionado.

Cerró la tarde Ginés Marín ante un sexto toro que pasó desapercibido en el capote. Se empleó en el caballo. Dejó una faena de mucho esfuerzo Ginés, ya que el toro tenía una tendencia peligrosa y en algunos momentos se jugó la vida. Tras no conseguir ligar muletazos decidió abreviar al no ver claro el triunfo. Tampoco atinó con la espada, tras varios pinchados consiguió poner punto y final a la tarde y fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Corrida de toros. Séptimo festejo de la Feria de Otoño 2025. Lleno. Toros de Victorino Martín.

David Galván: herido

Román: silencio, oreja y ovación.

Ginés Marín: ovación, silencio y silencio.