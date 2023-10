Federico Jiménez Losantos llevaba varios años sin aparecer en televisión pero Ana Rosa Quintana ha conseguido llevarle a TardeAR (Telecinco) para hacer un repaso imperdible de la realidad. Además, el director de esRadio ha desvelado su nuevo mote a Yolanda Díaz tras recordar todos sus apodos a políticos y ha desatado las risas en el plató: «Ahora es Barbie astronauta».

Ana Rosa le ha dado paso este lunes 9 de octubre refiriéndose a él como «uno de los periodistas más importantes de nuestro país» y destacando sus dotes humorísticas: «Un intelectual que, por cierto, no se casa con nadie y que defiende sus ideales. Y muchas veces lo hace con ocurrencias que tienen mucho humor por mucho que los temas a veces no sean nada divertidos».

El presentador y director de Es la mañana de Federico (esRadio) le ha recordado que la última vez que apareció en un plató de televisión fue en 2009, precisamente, con ella. Por entonces, el locutor acudió a El programa de Ana Rosa para promocionar su libro de poemas La otra vida: Haikus de la nieve, del agua, de la luz y de la niebla.

Los motes de los políticos de Losantos

Tal y como ha adelantado la presentadora en la entrada a plató de Losantos, el comunicador es capaz de utilizar el humor incluso cuando los temas o sus protagonistas son realmente serios. Ana Rosa ha dado paso a un vídeo para recordar todos los motes que Federico Jiménez Losantos le ha puesto a varios políticos patrios.

Por ejemplo: a Mónica García, ‘Mema’, por ser médica y madre; a Ione Belarra, ‘La niña de la curva’; a Pablo iglesias, ‘El de los ojos lujuriosos’; a Juan Carlos Monedero, ‘Billetero’; a Carolina Darias, ‘Anodina Darias’; a Irene Montero, ‘Mon Kardashian’; a Yolanda Díaz, ‘Yoli Tenaceillas’ , ‘; a María Jesús Montero, ‘Ministra Mondongo’; y a Pedro Sánchez, ‘El aparcacoches de la Casablanca’.

Ha sido entonces cuando Losantos ha decidido actualizar el mote de uno de ellos, concretamente el de Yolanda Díaz, tras uno de sus últimos desvaríos: «Ahora es Barbie Astronauta». Y es que, el pasado mes de septiembre, en un acto de Sumar en Madrid, Díaz criticó la carrera espacial y el metaverso por ser «el plan B de los ricos para escapar de la Tierra».

Losantos y cómo dejó de ser maoísta

Durante la entrevista y después de que Losantos desvelara su nuevo mote a Yolanda Díaz, Ana Rosa se ha interesado por si alguna vez se le ha ocurrido meterse en política, a lo que el locutor ha respondido tajante: «No, porque no valgo para eso. Yo esto de templar gaitas con concejales, de cómo entra el dinero, las fundaciones y demás, no. Yo valgo para lo que valgo. Yo hago política defendiendo mis ideas políticas».

Federico Jiménez Losantos, sobre el conflicto entre Israel y Palestina: «Es un ataque a la civilización occidental y a la libertad» #TardeAR9Ohttps://t.co/Fqgo6KUvYw — TardeAR (@TardeARtv) October 9, 2023

Partiendo de ahí, y en tono jocoso, Quintana ha recordado que su invitado ha tenido varias ideologías, que incluso fue «maoista», a lo que Jiménez, ajeno a callarse cualquier cosa, ha contestado: «Yo dejé de ser maoista antes de que tú nacieras».

Así, el presentador de EsRadio ha recordado su libro más famoso,

Memoria del comunismo: «Me costó 20 años escribirlo. Dejé de ser comunista cuando viajé a la China de Mao y cuando leí a los disidentes soviéticos».

«Me encanta la prensa rosa»

Ana Rosa ha destacado lo mucho que aprende ella con los conocimientos sobre la prensa rosa que Losantos muestra cada día en su programa de radio, algo de lo que el locutor se ha sentido orgulloso: “Me encanta la prensa rosa. Cuando yo era crío, en mi pueblo todo era en blanco y negro menos las revistas de corazón que tenía mi madre, que eran de colores. Veía a Grace Kelly, El baile de la rosa… Me gustaban sobre todo las que tenían mucha letra. Yo quería letra, letra, leer. Entonces en las revistas del corazón venían historias fabulosas que yo no entendía bien. Eran de amor, de intrigas, las tragedias, Soraya, la princesa de los ojos tristes… Hay gente que se avergüenza. ‘¡Ay, las revistas de peluquería!’ Pues a mí siempre me han encantado.»

La anécdota de Mario Vargas Llosa y el perro de Tamara Falcó

Esto ha dado pie a que Losantos cuente una anécdota que vivió con Mario Vargas Llosa en el domicilio de Isabel Preysler.

«Cuando tuvo covid, Mario estuvo muy mal, incluso vinieron los hijos porque creían que no salía. Pues había grabado una entrevista en una televisión alemana y el perro de Tamara la estropeó. Tiró una cámara y Mario con un cabreo monumental. Cuando cogió el covid y cuando salió casi de la fosa, dijo ‘yo no voy a morir al lado del perro de Tamara», ha confesado el periodista.

¿Nuevo colaborador de TardeAR?

Entonces, la presentadora de TardeAR le ha hecho un curioso ofrecimiento: “Federico, tienes que venir más, cuando tú quieras. Pero vente un día a la mesa del corazón, que aprendo mucho.”

Él ha rechazado la oferta: “No, yo vengo aquí a aprender. Tú tienes verdaderos expertos y yo solo soy un aficionado”.