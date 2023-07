El secreto que esconde Isabel Preysler en Villa Meona

Una de las cosas más importantes para Isabel Preysler es tener un hogar donde refugiarse, por eso se ha esforzado tanto para tener una mansión en la mejor zona de Madrid. Vive en Puerta de Hierro, un barrio exclusivo que está a pocos minutos del centro de la capital. La prensa conoce esta casa como Villa Meona. ¿El motivo? Tiene 13 cuartos de baño, una cantidad más que razonable para hacer bromas con el tema. La vivienda tiene 2.000 metros construidos y muchos periodistas han tenido el privilegio de entrar, pero todavía esconde grandes secretos.

Isabel guarda algo en su mansión que acaba de salir a la luz, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta algo importante. Esta casa la ha pagado Preysler, quien tiene claro cuando empezó a ser económicamente independiente. “Cuando me separé de Julio y Eduardo Sánchez Junco me ofreció mi primer trabajo. Me pagaba muy bien las entrevistas que hacía a gente conocida internacionalmente”, dijo en una de sus entrevistas.

El secreto de Isabel Preysler

La boda de Tamara Falcó ha puesto el foco en Isabel Preysler porque le ha prestado su casa para reunir a toda la familia. Julio José Iglesias, Chábeli y el resto de hermanos se han reunido en Villa Meona y han publicado una serie de fotos que han dejado al descubierto el gran secreto de la reina de corazones. Independientemente del lujo que rodea al casa, hay algo que llama la atención y que sobresale del resto: una enorme piscina situada en el centro del jardín, jardín que tiene más de 5.000 metros.

Isabel no es ostentosa y no había mostrado esta parte de su casa en ninguna revista, pero sus hijos la han enseñado en las redes. ¿Cómo paga todo esto? La madre de Tamara Falcó siempre ha tenido claro que era fundamental ser económicamente independiente. “Siempre he dado muchísima importancia a la independencia económica y por supuesto se la he inculcado a mis hijas”. Pero, ¿en qué ha trabajado Isabel para permitirse estos caprichos?

Los trabajos de Preysler

La ex de Julio Iglesias se siente muy orgullosa de su carrera. Asegura que todo lo ha conseguido gracias a su habilidad mediática, aunque no niega que sus exmaridos le han ayudado. “Luego llegó Porcelanosa. Llevo 30 años trabajando con ellos y he tenido la misma suerte que tuve con ‘¡HOLA!’. También he trabajado para Ferrero Rocher, Suarez, Chrysler, Rabat y Coty. No me puedo quejar, porque han sido trabajos muy profesionales, serios y me han cuidado mucho. Incluso ahora sigo haciendo publicidad de vez en cuando”.

Una mansión muy cotizada

Una de las ventajas de vivir en Villa Meona es que está más protegida de la prensa. Los reporteros saben donde vive, pero es una zona menos accesible e Isabel Preysler entra y sale con total libertad. “Estaban aparcados en mi casa todo el día. Hacían un grupo y se ponían de acuerdo. Me perseguían y dividían después las ganancias. Cuando empezamos Mario y yo, no sabes lo que era esto. Se colocaban en la calle de enfrente y, como estaban tantas horas, se ponían a jugar al fútbol, traían sus comidas. Me daban pena mis pobres vecinos. Peor fue con Miguel”, comentó en una ocasión.