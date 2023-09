Los últimos desvaríos de la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, comienzan a ser preocupantes. En su intervención este pasado sábado en Madrid en un acto de Sumar, Díaz criticó la carrera espacial y el metaverso por ser «el plan B de los ricos para escapar de la Tierra». Es más, este plan secreto incluiría que los ricos puedan huir del planeta en cohetes. «Esas personas inmensamente ricas son conscientes que nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B», afirmó Díaz, «basado en huir del mundo, para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra», afirmó.

«Es el mundo del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo que la ciudadanía no quiere», sentenció la ministra de Trabajo en funciones en tono conspiranoico. En ese mismo acto del sábado, Díaz declaró: «En estos días no vemos más que a la derecha tal y como es. Una derecha que está en un proceso destituyente contra el Gobierno de coalición progresista no nato, una derecha que no tiene más objetivo político que tensionar a su país, que arroja una parte de España contra la otra, una derecha que solamente grita, que hace ruido, que odia».

Díaz, a favor de la amnistía de los golpistas catalanes, sigue llamando «coalición progresista» al acuerdo que saldría del socialcomunismo con los supremacistas catalanes, los nacionalistas vascos y los proetarras de Bildu.

La vicepresidenta segunda del Gobierno no es famosa por su elocuencia y claridad de ideas, y sus declaraciones suelen estar envueltas en conceptos desconcertantes, desdoblamientos de género delirantes, palabras inventadas o frases inconexas. También ha sido muy comentado el tono con el que se dirige a su audiencia y a sus votantes, con un discurso infantil, melosa la voz y dulcificado el tono, con su perenne sonrisa siempre dibujada.

Esta última ocurrencia ha servido de evidente divertimento en redes sociales, pues los usuarios disfrutan con sus desvaríos, su escasa capacidad expresiva y sus problemas con la lengua española, además de por el bajo nivel comunicativo de la ministra comunista. «Que cambie de camello», recomienda una usuaria lectora de OKDIARIO. «Y vendrán 5000 naves desde Ganímedes», afirma otro en tono jocoso.

Y hay quien ve a la propia Yolanda en un viaje intergaláctico.

SPACE 2024

Huida de la Tierra pic.twitter.com/IYUfFpsvRF — Arsenico 🇪🇸 🇨🇭🈷️🈴️🈷️ (@Arsenico_bis) September 24, 2023

También se ha puesto en duda la capacidad de sufragio de los que votan a semejante personaje.

A esta analfabeta funcional, incapaz construir una frase sintácticamente coherente, ni de expresar un idea de forma inteligible, la votaron 3 millones de ciudadanos. El sufragio pasivo debería estar sometido a criterios de siquiera mínima capacidad.https://t.co/931MmKKP89 — Víctor Albuerne (@AlbuerneV) September 24, 2023

Díaz se ha reunido este sábado con su equipo de trabajo del denominado «proceso de escucha» para actualizar el ideario de su partido, en el marco de negociaciones en marcha con el PSOE para acordar un hipotético Gobierno de coalición con todas las fuerzas parlamentarias contrarias a la Constitución una vez transcurra la semana que viene la sesión de investidura de Núñez Feijóo.