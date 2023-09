Mario Vargas Llosa le tira la peor pulla a Isabel Preysler: todo el mundo se queda atónito

Después de ocho años de relación, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron con su historia de amor. En un primer momento parecía que el romance se había acabado de forma amistosa, pero los problemas no tardaron en ver la luz. A Isabel le molestó profundamente que Vargas Llosa publicase un cuento lanzando un mensaje a Tamara Falcó. Pensó que se estaba burlando de ella y considera que su hija no se lo merecía porque siempre le ha tratado con un profundo respeto. El artista prometió que en ningún momento había intentado ofender a Tamara, pero estas explicaciones no fueron suficientes.

Isabel Preysler desapareció una temporada después de romper con Mario Vargas Llosa. Estuvo un tiempo apartada de los medios y solamente quiso hablar con su revista de cabecera. Mario dio la cara porque tenía una serie de compromisos que no podía anular e insistió en que nunca iba a hablar mal de la Reina de Corazones. Sin embargo, con el paso de los meses se ha dado cuenta de que es mejor aclarar la situación y por eso ha escrito una reflexión que no ha dejado a Isabel en buen lugar.

Mario Vargas Llosa llega a un pacto con la madre de sus hijos

El Premio Nobel se niega a decir si ha vuelto con Patricia Llosa, la madre de sus hijos, pero sí ha reconocido que ha pasado el verano con ella. Es ahí donde entran juego Isabel Preysler, pues Mario ha lanzado un mensaje que no le sentará bien. La madre de Tamara Falcó dejó de tener contacto con su ex hace mucho tiempo, de hecho fuentes cercanas aseguran que no le llamó tras el último problema de salud que ha tenido. Recordemos que estuvo ingresado en un hospital madrileño, pero Preysler consideró que no era el momento de firmar la paz.

La situación anterior ha marcado a Mario Vargas Llosa, quien ha escrito en ‘El País’: «Después de ocho años he regresado al paraíso. Siempre recuerdo el día, decenas de años atrás, que Ernst Keller, un empresario suizo avecindado en el Perú que tenía una fundación educativa, nos esperaba a Patricia y a mí con un paquete de boletos para las funciones del festival de verano que se celebra en Salzburgo y que transcurre desde finales de julio hasta el último día de agosto».

El mejor momento del exmatrimonio

Mario Vargas Llosa no pudo asistir a la boda de Tamara Falcó debido a su problema de salud. Sin embargo, tampoco estaba invitado y había planeado un viaje fuera de España para alejarse del foco. Iba a hacer una excursión al lado de Patricia, quien no se ha separado de él desde que rompió con Isabel Preysler. Han estado en varios eventos juntos y Mario ha pensado que lo mejor era dar naturalidad y hablar con la prensa. «Patricia y yo hemos aparecido por aquí para darnos un baño de buena música y ver las mejores óperas», contó la última vez que posó para las cámaras.

Isabel Preysler no quiere una amistad

La relación entre Isabel Preysler y Patricia Llosa fue muy polémica, pues Patricia le acusó de haber roto un matrimonio. Isabel dio su versión a través de sus periodistas de cabecera, pero prefiere no hablar en primera persona de este asunto tan íntimo. No obstante, la actitud que ha tomado en los últimos meses demuestra que no quiere tener ningún tipo de vínculo con Mario Vargas Llosa. Es evidente que no ha ayudado que el escritor haya llegado a un nuevo acuerdo con la madre de sus hijos.