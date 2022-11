Viajar en el tiempo gracias a la Inteligencia Artificial: la web que lo hace por ti en fotos

Hablemos de Inteligencia Artificial aplicada a revivir emociones. Fue en marzo del año pasado cuando conocimos la existencia de Deep Nostalgia, una herramienta capaz de animar fotografías y que se utilizó para devolver a la vida a personas fallecidas. Esta herramienta ha evolucionado gracias a la Inteligencia Artificial y ahora es posible viajar en el tiempo desde los albores de la humanidad hasta el futuro. No te pierdas la última vuelta de tuerca del sitio web My Heritage, que pone a tu disposición una herramienta muy curiosa. La he probado y estos son los resultados.

La Inteligencia Artificial te lleva de viaje

Ayer recibí un correo electrónico de My Heritage, web de la que soy suscriptor y gracias a la cual pude rastrear mis orígenes con kit de ADN. En el correo, me comunicaba el lanzamiento de una nueva herramienta y la han presentado de esta manera.

«¿Alguna vez se ha preguntado cómo se habría visto si hubiera nacido en la época de sus antepasados hace siglos? Usando tecnología avanzada, AI Time Machine™ crea imágenes asombrosas de una persona en diferentes períodos de tiempo a lo largo de la historia. Con AI Time Machine™, puede verse a usted mismo como un faraón egipcio, un caballero medieval o un vikingo, un lord o una dama del siglo XIX, y mucho más, ¡con solo unos pocos clics!»

Pues, ni corto ni perezoso, me decidí a probarlo. Pinché en el propio correo y se me abrió el navegador con la web invitándome a participar en ese alucinante viaje.

Hay que decir que no se trata de subir fotos y ellos van a poner unos filtros. En absoluto, debes subir, al menos, 20 fotografías para que la herramienta pueda realizar bien su trabajo. Algunas de cuerpo entero, otras de primer plano y otras de perfil. Debes aparecer de manera nítida, bien clara y sin elementos como gafas o sombreros. Tampoco se recomienda aparecer con mucho maquillaje u ornamentos. Para que podáis haceros una idea de cómo son los resultados, lo primero es que me conozcáis por mi aspecto físico. En este enlace podéis ver una foto mía actual.

Tampoco puedes aparecer desnudo o con otras personas y entre la fotografía más antigua y la más nueva no deben haber pasado más de tres años. Mi emoción iba un aumento, y como no quería dejar pasar la oportunidad, subí 17 fotos, no las 20 recomendadas.

Sin embargo, la herramienta ha hecho su trabajo de manera correcta. Ahora ilustraré con algunos ejemplos, si bien la fotografía de portada ya da una muestra, estoy caracterizado como un aviador antiguo.

Una vez que subí todas las fotografías, me apareció un mensaje en el que se indicaba que el proceso podía llegar a tardar hasta unos 90 minutos. Efectivamente, ha sido así, pasado ese tiempo he recibido un correo electrónico con los resultados, de los cuales pongo alguna muestra.

En esta fotografía soy un pionero americano del siglo XIX, no está nada mal, ya que yo no llevo barba y ninguna de las fotografías que aporté aparecía sonriendo de esa manera.

Supuestamente en esta de aquí arriba soy un lord, no sé si de Gran Bretaña o de los Estados Unidos. Buenos resultados y una iluminación correcta.

Aquí me muestra como un pionero de la aviación, curioso, el resultado de las sombras, muy bien conseguido.

Aquí caracterizado como un miembro de la casa real francesa. Curioso que aparezca como fotografía, sobre todo si la realeza en Francia se extinguió en el siglo XVIII. Y es que, esta herramienta elabora una fotografía si te lleva a un tiempo en el que ya existía, o te haces un lienzo si se trata de una época más antigua. Vayamos con un ejemplo.

En este bonito cuadro soy un caballero medieval.

En este lienzo soy, supuestamente, un guerrero persa.

Por último, aquí aparezco retratado común, general del ejército británico.

Y es que la herramienta proporciona fotos para aburrir, porque de cada temática que ofrece saca 8 fotografías. Un simple ejemplo aquí debajo, en todas soy un guerrero persa.

Las posibilidades son todas estas que te detallo aquí debajo. Incluso puedes aparecer con un sexo contrario al tuyo, aunque hay que decir que la herramienta no trabaja muy bien en ese sentid Por ejemplo, en la realeza del siglo XVI, como mujer me ha sacado con bigote en alguna ocasión, cuando en la vida real yo no lo llevo.

Cruzado

Caballeros Templarios

Caballero de fantasía

Azteca

Erudito del Renacimiento

Realeza del siglo XVI (hombre)

Realeza del siglo XVI (mujer)

Mosquetero

Retrato de Rembrandt

Barroco

Pirata

Pintura pirata

Francia del siglo XVIII

Francia del siglo XVIII (mujer)

Aristócrata francés del siglo XVIII

Realeza francesa

Noble (Lord)

Pionero americano

Soldado de la Guerra Civil (daguerrotipo)

Soldado de la Guerra Civil

General de la Guerra Civil

Vaquero

Explorador del Ártico

Zar ruso

Piloto de combate de la Primera Guerra Mundial

Década de 1920

Aviador

General del Ejército Británico

Década de 1950

Década de 1960

Década de 1970

Roquero punk

Astronauta

Piloto

Piloto de carreras

Escocés

Monje budista

Miembro de la tribu de la selva tropical

Chamán amazónico

Ciborg futurista

La remesa tiene también algún fallo, hay fotografías en las que mi rostro sale totalmente desdibujado, no son muchas, pero obviamente se trata de algo que hay que pulir. No sé si tendrá que ver con que no subiera las 20 fotografía recomendadas, sino 17. En todo caso, como experimento es muy curioso y hay resultados realmente sorprendentes. La Inteligencia Artificial puede llegar a causarnos sensaciones muy agradables.

Si quieres echarle un vistazo, puedes probarlo desde este enlace. Los resultados son, cuando menos muy curiosos. Haz caso a todo lo que te dicen desde el herramienta, respeta la horquilla de tiempo para que no hayan pasado más de tres años entre una fotografía y otra, y sigue las indicaciones de cuántas tiene que subir de cada tipo, ya sea primer plano, plano general o de perfil. Aunque el programa puede llegar a tardar hasta una hora y media en realizar todo el proceso, las opciones son sorprendentes y hay muchísima variedad. La Inteligencia Artificial hace maravillas como esta, por lo que no dejes de probar la herramienta para realizar un viaje gratuito por el tiempo.