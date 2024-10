El timo del paquete de Correos no entregado: todo lo que has de saber

El timo del paquete no entregado vuelve a la carga. No se trata de una novedad, pero de forma recurrente vuelve a aparecer y esta vez me ha llegado a mí. Aquí desmonto cómo es este burdo timo sin mucha entidad, pero que se basa precisamente en la gran cantidad de pedidos que realizamos por Internet para estafar pequeñas cantidades a los usuarios.

Paquete no entregado y timo

A quien no le ha ocurrido en una ocasión, recibir un mensaje de estas características, indicándote que tu pedido no ha podido ser entregado. A mí me ocurrió ayer con una empresa de mensajería, y depositó el paquete en un punto de recogida. Sin embargo, hoy a mediodía me encontraba trabajando cuando me ha llegado un SMS y automáticamente me ha servido como idea para elaborar un artículo que pueda servir de ayuda a muchas personas. Es bastante fácil caer porque está muy bien montado, pero hay detalles que saltan a la vista a ojos más o menos entrenados.

En primer lugar, recibí el SMS y aunque ya leyendo el texto me di cuenta de que era un timo, deseo indicarte cuáles son los puntos claves. Comenzamos con dos faltas de ortografía, un indicador bastante fiable. Seguimos porque no hay ningún tipo de identificación de quien envía el correo, simplemente es un número de teléfono cualquiera, algo impensable para una empresa seria como es Correos. El número lo dejo por aquí por si deseas bloquearlo, 681 999 185.

Por otro lado, el enlace en el cual te indica lo que debes hacer no es del propio Correos, sino de una página dedicada a acortar enlaces, esto es algo que se utiliza cuando la dirección web que se va a mandar es demasiado larga, pero no es una práctica habitual para empresas de importancia. Dicho sea de paso, estas páginas no tienen ninguna relación con las estafas o timos. Resumiendo, se trata de ocultar el origen de la página web a la que te redirige.

Como mi idea era hacer un artículo como ayuda, obviamente pulsé en el enlace, pero el iPhone no me lo abrió, probablemente por seguridad. Así que copié la dirección y la pegué en el navegador de mi ordenador y, ¡bingo! Tuve oportunidad de encontrar lo que se encuentra detrás.

Sigamos, han clonado la web de Correos a la perfección. Indica un número de seguimiento inventado que también salta la vista, ya que los de el servicio nacional de Correos es más largo. Igualmente, hay algo que llama la atención, el uso de un término que no se utiliza en el español de España, sino en el de Latinoamérica, la palabra «falla». Tampoco es habitual que Correos utilice el término. «Centro de operaciones», sino que emplea el de centro logístico u oficina.

Soy bastante curioso, y puede comprobar que la página de correos estaba clonada perfectamente, me dirigí a ver el enlace. Obviamente, no se trata de la dirección de la página de nuestro servicio estatal de correos, sino uno parecido. Pero claro, hay que ponerse en la tesitura de una persona que ha recibido un mensaje y está esperando un paquete, y tiene prisa por recibirlo. O bien, pensemos en el caso de personas mayores.

Sigamos, como me va la marcha, he decidido continuar con el proceso. Quiero recibir mi paquete sin ningún tipo de demora, vamos a ver qué se esconde tras ese botón amarillo.

Vaya, Correos, quiere garantizar la «entrega exitosa» y me vuelve a pedir los datos de entrega. No, señores, estafadores del extranjero, las cosas no funcionan así. En el caso de que no te encuentres en tu domicilio, el paquete retorna a la oficina de Correos y se deja un aviso en el buzón para que vayas a buscarlo. No tienes quien introducir otra vez los datos o una dirección alternativa. Además, vuelve a fallar todo en cuanto a la relación. Solamente hay que fijarse en los campos que hay que rellenar, curiosamente cada palabra empieza con mayúscula, algo muy típico de la inteligencia artificial mal utilizada. Señores estafadores, empezaron mal, luego lo hicieron bien clonando la página de Correos, y aquí fracasan estrepitosamente. Bueno, como soy un masoquista confeso, he decidido rellenar el formulario con unos datos porque quiero que mi paquete llegue lo antes posible.

Me han dejado rellenar el formulario con toda esa clase de barbaridades y he pedido la «actualización inmediatamente» (sic) del botón amarillo, a ver qué pasaba. Ya me lo olía, pero mis sospechas han quedado confirmadas. Echa un vistazo a esta captura de pantalla de aquí debajo.

Por supuesto, se pide un «Pago en línea» de solamente 0,27 € que debes pagar con tarjeta bancaria. Claro, es que nuestro servicio de correos vuelve a cobrar estas cosas si no estás en casa, algo muy habitual. Y volvemos a los errores de redacción, señores estafadores, el término «Pago en línea» no es habitual en el español de España, ya no sé cómo decirlo.

El timo perfecto si no fuera por esto

Vuelvo a repetir que es bastante fácil caer en este timo. En primer lugar, porque todos siempre tenemos algún paquete que recibir, lo que unido a las prisas por ver un mensaje que te llega y querer acelerar la entrega, hace que puedas caer. Tal y como me has comentado anteriormente, las personas mayores son el blanco perfecto para estos timos.

Pero hay más, la cantidad que se pide es muy pequeña, 0,27 €. Es algo muy cómodo de pagar y fácil, una tarifa muy pequeña que garantiza la llegada de tu paquete. Claro, puedes darte cuenta a posteriori de que te han timado y nadie va a ir a poner una denuncia por 0,27 €. Sí, pensamos que los estafadores han enviado 200.000 SMS y han picado un 5 % de ellos, podemos calcular que sea forzado 27.000 € limpios de polvo y paja en sus cuentas. Además, son estafas muy baratas de poner en marcha.