Qué hacer si me encuentro un móvil en la calle esta Navidad

Encontrarse un móvil perdido en la calle es algo muy habitual, cada año se pierden miles de ellos y muchos vuelven afortunadamente a sus dueños. Si nos encontramos un teléfono perdido en la calle esto es todo lo que debes hacer para actuar de forma correcta.

He hallado un móvil perdido: ¿qué hago?

Tan sencillo como seguir estos pasos y siempre teniendo en cuenta que podría tratarse del tuyo.

No accedas a la información privada: es importante respetar la privacidad del dueño del teléfono. Evita tratar de desbloquearlo o acceder a cualquier información personal. Piensa en cómo te sentirías si ese móvil perdido fuera el tuyo.

es importante respetar la privacidad del dueño del teléfono. Evita tratar de desbloquearlo o acceder a cualquier información personal. Piensa en cómo te sentirías si ese móvil perdido fuera el tuyo. Intenta identificar al propietario: podrías intentar identificar al dueño buscando en los contactos de emergencia como «Casa» o «Mamá». Si está bloqueado, espera a ver si alguien llama al teléfono, puede ser el dueño comunicándose desde otro dispositivo. En el caso de que sea así, se va a llevar una gran alegría.

podrías intentar identificar al dueño buscando en los contactos de emergencia como «Casa» o «Mamá». Si está bloqueado, espera a ver si alguien llama al teléfono, puede ser el dueño comunicándose desde otro dispositivo. En el caso de que sea así, se va a llevar una gran alegría. Lleva el teléfono a una comisaría de policía : lo más adecuado es entregar el teléfono en la comisaría de policía más cercana o en el puesto de la Guardia Civil en el caso de una localidad pequeña. Ellos tienen procedimientos establecidos para tratar con objetos perdidos y darles el correspondiente tratamiento.

: lo más adecuado es entregar el teléfono en la comisaría de policía más cercana o en el puesto de la Guardia Civil en el caso de una localidad pequeña. Ellos tienen procedimientos establecidos para tratar con objetos perdidos y darles el correspondiente tratamiento. Publica en redes sociales: también, puedes publicar en redes sociales que has encontrado un teléfono, pero asegúrate de no compartir información privada sobre el teléfono o su contenido. Pon fotos del exterior, con eso será suficiente. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué no lo llevas mejor a la policía?

Deja el teléfono en el lugar donde lo encontraste: si te encuentras en un establecimiento como un café, un bar o una tienda, déjale el teléfono al propietario del local, ya que lo más probable es que el dueño regrese preguntando por él. Dile a esa persona el lugar exacto en el que se encontraba el teléfono.

Por supuesto, si estás custodiando un móvil perdido y has quedado con el dueño para entregárselo no te pongas nunca en plan mafioso y pidas una compensación o rescate por él. Lo único que va a pasar es que esa persona, y con buen criterio, llame a la policía y te puedas encontrar con una denuncia por apropiación indebida. No hay acto más bonito y altruista que devolver a su legítimo dueño un objeto perdido. Estas navidades son ademas el momento ideal para que encontremos un teléfono en la calle. Así ya sabes cómo es el procedimiento correcto a aplicar. Piensa siempre de forma empática y ponte en el lugar de la persona que lo ha perdido y su angustia.