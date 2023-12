Las apps que necesitas para unas Navidades completas

La Navidad ya está aquí y en este artículo voy a proporcionarte una serie de apps que puedes utilizar en muchas circunstancias diferentes que se dan en este momento del año. Hay de todo, desde entretenimiento hasta viajes así que, aprovecha y sácale el partido si todavía no las tienes. No permitas que este momento la navideño se te haga más cuesta arriba por culpa de no poder disfrutar de estas aplicaciones.

Las apps imprescindibles para Navidad

Entretenimiento

En Navidad, hay muchos momentos en los que no se sabe qué hacer, así que una aplicación como Netflix puede ser el revulsivo perfecto para esas sobremesas en las que el aburrimiento prima.

Descargar en Android y en iOS

Como aplicación de música, podemos aprovechar y descargar Spotify. Si todavía no las has utilizado, tienes una promoción actualmente con la cual disfrútalas de su servicio premium durante tres meses. Así podrás poner todas las canciones que desees y evitar la publicidad.

Descargar en Android y en iOS

Por supuesto, no nos podemos olvidar de los más pequeños. Disney+ es para disfrutar de los documentales de National Geographic, que te transportarán a otros lugares.

Descargar en Android y en iOS

Viajes

Waze es una aplicación de carácter colaborativo que te permitirá llegar de un punto a otro sin problema. Puedes utilizarlo en tu coche y disfrutar a la vez de música o podcasts. Lo mejor de todo es que es gratuita.

Descargar en Android y en iOS

La Navidad también se presta a comer fuera de casa durante muchos días. Aceptar puede ser una cuestión de riesgo, pero con una aplicación como TripAdvisor, lo tiene mucho más sencillo, ya que verás opiniones de gente que ha visitado ese local antes que tú.

Descargar en Android y en iOS

No te pierdas además el artículo de apps de viajes para Navidad con la información más interesante para tus desplazamientos navideños.

Cocina

Cookpad permite descubrir recetas de gente como tú, simples aficionados a la cocina. Puede ser un excelente recurso en aquellos momentos en los que no sabemos qué preparar o bien, encontrar inspiración para momentos especiales como estos.

Descargar en Android y en iOS

Felicitaciones

ElfYourself se ha convertido en una clásica a la hora de enviar felicitaciones animadas en la que nosotros somos los protagonistas. A los niños les encanta, ya que los resultados siempre son estupendos.

Descargar en Android y en iOS

Villancicos

Amenizar la Navidad con estos cantos populares es una obligación, aunque siempre habrá en casa alguien que proteste por ello. Que nadie borre el espíritu navideño, así que os dejamos un par de aplicaciones diferentes, es decir, la de Android no es la misma que la de iOS, pero podréis hacer prácticamente lo mismo.

Descargar en Android y en iOS

Seguro que con esta colección de apps para usar en Navidad puedes sacar mejor partido a tu móvil estas navidades.