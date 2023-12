El portátil Swift Go 14 de Acer viene equipado con Inteligencia Artificial y los nuevos procesadores Intel Core Ultra

Acer ha lanzado el nuevo Acer Swift Go 14, un equipo con capacidad para inteligencia artificial, integrando los avanzados procesadores Intel Core Ultra1. Este modelo incluye una GPU Intel Arc y la innovadora Intel AI Boost, además de una unidad de procesamiento neuronal (NPU) incorporada. Destaca por su capacidad para proporcionar un rendimiento sobresaliente en tareas de IA y una experiencia envolvente en un diseño compacto y ligero. Está pensado para estudiantes, profesionales y creadores de contenido, ofreciendo funciones de IA como Acer PurifiedVoice y Acer PurifiedView, optimizando las videollamadas y la personalización en su pantalla OLED.

Acer Swift Go 14: un paso adelante

El Acer Swift Go 14 también incorpora Copilot de Microsoft en Windows 11, facilitando la realización de tareas de forma más eficiente y fluida. James Lin, Director General de Portátiles de Acer Inc., destaca que el Swift Go 14 no solo sobresale por su diseño y pantalla de alta resolución, sino también por su avanzada tecnología colaborativa, adaptada a diversas tareas y estilos de vida.

El rendimiento del Acer Swift Go 14 se ve impulsado por el procesador Intel Core Ultra 7 155H, y cumple con los estándares de la plataforma Intel Evo Edition, garantizando activación instantánea, carga rápida y hasta 12,5 horas de batería. Estos procesadores ofrecen un rendimiento optimizado y experiencias inmersivas para juegos o creación de contenidos, gracias a Intel AI Boost1 y la GPU Intel Arc.

En cuanto a las funciones de IA, el Acer Swift Go 14 mejora la experiencia de streaming y videollamadas con su cámara web QHD de 1440p. Incorpora Acer PurifiedVoice para eliminar ruidos de fondo y Acer PurifiedView para mejorar la apariencia en pantalla. Acer QuickPanel y Acer AlterView son otras características destacadas, mejorando la experiencia de videoconferencia y ofreciendo fondos de pantalla animados con efectos 3D.

Un equipo versátil

Windows4 Copilot, disponible en el equipo, aprovecha la IA para asistir en trabajo, creación de contenido y juegos. Esta función facilita tareas como resumir páginas web, redactar correos electrónicos o generar imágenes.

AcerSense, una aplicación de utilidades, permite una gestión sencilla del rendimiento y la personalización del portátil, incluyendo una pestaña Acer AI Zone para acceder a las funciones de IA y recibir actualizaciones. El Swift Go 14 también incluye conectividad esencial con puertos USB-C, HDMI 2.1, ranura MicroSD, y ofrece conexiones inalámbricas de red y audio de alta calidad con Intel Wi-Fi 6E5 e Intel Bluetooth LE Audio6.

El diseño del Acer Swift Go es elegante, ligero y potente, ideal para usuarios activos. Su chasis de aluminio, con un peso de 1,32 kg y un grosor de 14,9 mm8, facilita su transporte. El panel táctil OceanGlass, ampliado en más de un 44% respecto a modelos anteriores, está hecho con plástico reciclado del océano.

La pantalla OLED del portátil de 14 pulgadas ofrece imágenes nítidas y colores vivos, con opciones de visualización hasta 2,8K de resolución y 100% DCI-P310. También está disponible una opción de pantalla WUXGA con capacidades táctiles.

El Acer Swift Go 14 está disponible desde este mes de diciembre a partir de 1199€. Las especificaciones, precios y disponibilidad varían según la región. Para más información, se puede visitar la página web de Acer.