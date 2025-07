He probado el Mibro GS Pro 2 y este reloj deportivo lo tiene todo

Probar el Mibro GS Pro 2 ha sido una de esas experiencias que te reconcilian con el equilibrio entre funcionalidad, diseño y precio. Este reloj inteligente pensado para los que entrenan, caminan o simplemente valoran el seguimiento de salud y actividad, ofrece mucho más de lo que podría esperarse a primera vista. Su construcción bien ejecutada, su pantalla sorprendentemente brillante y un sistema de localización preciso marcan la diferencia. Pero hay mucho más, esta marca ha echado el resto en uno de sus dispositivos estrella.

Así es el Mibro GS Pro 2

Característica Detalle Pantalla AMOLED de 1,43″, 466 x 466 px, brillo de hasta 1000 nits Frecuencia de refresco 60 Hz GPS Dual L1+L5 (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS) Modos deportivos 105 modos, incluido triatlón con cambio automático Llamadas Bluetooth Micrófono y altavoz integrados para llamadas desde el reloj Seguimiento de salud SpO₂, frecuencia cardíaca, sueño, estrés, altitud, barómetro Resistencia al agua 5 ATM Autonomía Hasta 20 días en uso normal / 60 en standby Peso 61 gramos

Un diseño que inspira confianza

Desde que te lo pones, el GS Pro 2 transmite esa sensación de producto bien construido. El cuerpo combina acero inoxidable con fibra de vidrio, lo que permite una resistencia notable sin añadir peso innecesario. No es un reloj delgado ni busca serlo, pero tampoco resulta aparatoso. Está diseñado para acompañarte en cuaLquier tipo de salida, en sesiones de entrenamiento largas o incluso en tu día a día, gracias a su comodidad y su buena sujeción.

Pantalla AMOLED a plena luz

La pantalla es uno de los grandes aciertos. AMOLED, de 1,43 pulgadas y con una tasa de refresco de 60 Hz, ofrece una experiencia fluida y luminosa. Incluso en exteriores con sol intenso, se mantiene visible. Y si bien lo he usado sobre todo para correr y caminar, también he disfrutado de ver notificaciones o controlar la música desde el reloj con total nitidez.

Un GPS que responde

El GPS de doble frecuencia es uno de los puntos donde se nota la ambición de este modelo. Posiciona con rapidez, y durante mis sesiones al aire libre no he tenido cortes ni trazados extraños. Que combine varios sistemas satelitales se nota en la precisión, incluso en zonas urbanas o con árboles. Además, puedes importar rutas y recibir alertas cuando te desvías del camino. La fiabilidad es algo que deseo resaltar del dispositivo, un plus que para ,quienes andamos por senderos, tiene mucho valor.

Multideporte de verdad

No todos los relojes con «modo deporte» están pensados para triatletas, pero aquí sí. Con la función triatlón se detecta automáticamente el cambio de actividad entre natación, bici y carrera, sin necesidad de parar. A eso se suman más de 100 deportes adicionales, desde senderismo hasta HIIT, con métricas específicas para cada caso. El algoritmo SeekBeats permite un seguimiento más preciso del rendimiento. Algo que en un reloj de poco más de 100 euros de precio cuesta ver.

Salud y conectividad a otro nivel

Si lo que deseas es un control de tu salud, este dispositivo monitoriza la frecuencia cardíaca en tiempo real, el sueño, el nivel de estrés y la saturación de oxígeno en sangre. Todo desde sensores integrados que funcionan con buena regularidad. Y lo mejor es que puedes sincronizar los datos con Google Fit, Apple Health o Strava. Además, cuenta con llamadas Bluetooth, algo que he usado más de lo que pensaba. Respondes sin sacar el móvil, con buena calidad de sonido.

Batería que da alegrías

Tras dos semanas de uso, con GPS activado en varias sesiones, brillo medio-alto y monitorización de salud, la batería seguía por encima del 40 %. Es de esas cosas que marcan la diferencia. No depender del cargador durante días o incluso semanas te cambia la relación con el dispositivo.

La app, un complemento clave

La aplicación que acompaña al Mibro GS Pro 2 es mucho más que un mero panel de control. Desde ella puedes acceder a planes de entrenamiento por objetivos, como correr un 10K en una hora o completar sesiones semanales de adaptación progresiva. Además, permite llevar un seguimiento visual del estado físico mediante anillos de salud y métricas semanales, así como cambiar entre múltiples esferas personalizadas para adaptar el reloj a tu estilo o actividad. Es intuitiva, está bien traducida y se convierte en una pieza imprescindible para aprovechar todo lo que ofrece el reloj.

Un reloj que sorprende por lo que ofrece

Este Mibro GS Pro 2 no solo entra por los ojos con su diseño deportivo, también convence por su funcionamiento. Va muy fino, es preciso, se sincroniza bien y permite un nivel de personalización notable desde su app. Para quienes buscamos un reloj deportivo fiable, versátil y sin complicaciones, se trata de una de las mejores propuestas en relación calidad-precio que he usado en los últimos tiempos.

Si buscas un wearable que no se limite a contar pasos, venga con una correa extra, que te acompañe tanto en montaña como en la oficina, y que lo haga con estilo y autonomía, el GS Pro 2 de Mibro merece seriamente tu atención.