Lo que necesitas saber sobre el estándar USB-C

Quizás era uno de los rumores que tenía más peso específico, que Apple incorporaría este año en el iPhone el estándar USB-C por imperativo legal para poder vender en el continente europeo, aunque no tenía por qué hacerlo hasta 2024. En todo caso, se trata de una medida acertadísima por parte de la compañía californiana. Te invitamos a conocer más sobre este estándar tan habitual en muchos de nuestros dispositivos.

USB-C: el cable que te ayuda

Quizás recuerdes la gran cantidad de cables diferentes que utilizamos hace poco menos de 20 años para cargar nuestros dispositivos, ya que cada fabricante se decantaba por un tipo de concreto. A excepción de Apple, que pasó del iPhone con un cargador de 30 pines al sistema de carga Lightning con el iPhone 5, el resto de fabricantes fueron adaptando el USB-C para mayor comodidad.

Esta conexión se caracteriza por ser una entrada machihembrada ovalada y que pasa siempre bien. No es necesario tener que ir probando como con el tradicional USB-A. La ventaja principal del cable USB-C es que puede utilizarse tanto para cargar un ordenador portátil o una tablet, como por la de proporcionar velocidades de transferencia de datos bastante altas.Buena prueba de ello es la conexión del iPhone, denominada USB 3, que no deja de ser un USB-C estándar que proporciona una velocidad de conexión y transferencia mucho más veloz.

La adopción por parte de Apple desde estándar corresponde a la normativa de la Unión Europea. Imponían como fecha tope el otoño de 2024, para que los fabricantes adoptaran este estándar, de no hacerlo no podrían vender sus productos en nuestro continente. Pero también es algo de propio sentido común, algo demandado por los usuarios de la marca americana, que ya estaban cansados de la diferencia de Apple en ese sentido. No se comprende porqué se ha ido contracorriente durante tantos años, pero probablemente haya que buscar la razones por cuestiones económica

La conexión Lightning es una fuente de ingresos notable para la compañía de Cupertino al ser ellos, lo que otorgaba licencia a fabricantes para realizar cables según sus especificaciones. Cada cable vendido de un fabricante autorizado por Apple, suponía ir llenando la caja.

Pero al margen de esto, no era lógico que muchos de sus dispositivos, como el iPad Pro o el MacBook hubieran adoptado USB-C, mientras que su teléfono, el producto estrella, siguiera con la conexión Lightning. Lo mismo que pasa con el estuche de carga de los AirPods, yo también reciben la actualización de este estándar de carga.

La conexión Lightning por fin desaparece, evitando que debamos llevar cables diferentes cuando nos viajamos o teniendo en casa una maraña. Progresivamente, a medida que vayamos dando de baja modelos de iPhone con el cargador Lightning, el último fue el iPhone 14, comenzarán a desaparecer las necesidades de tener cables con esa conexión. Pero todavía harán falta muchos años para que veamos desaparecer por completo ese invento de Apple surgido para el iPhone 5.

Los usuarios, especialmente los de Apple, van a salir ganando con el USB-C, un estándar que también ayudará a evitar más emisiones contaminantes y a tener que ir comprando cables diferentes en todo momento.