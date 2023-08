Cambio en los grupos de WhatsApp: los nombres serán automáticos

Los grupos de WhatsApp son el pan nuestro de cada día. ¿Quién no está al menos en un par de ellos? Hay una novedad que va a ser implementada en breve y que tiene mucho que ver con los grupos. Eso sí, hay una serie de reservas, porque no afectará a todos. Te contamos la última propuesta de los desarrolladores de la aplicación más descargada del mundo.

¿Grupos de WhatsApp sin nombre?

Esta funcionalidad va a estar disponible en un plazo de tiempo muy corto, y permitirá crear grupos sin nombre. ¿Cuántas veces nos ha pasado de no saber qué nombre poner? Ahora bien, sobre este tema hay que hacer una salvedad. Cuando WhatsApp asigne automáticamente un nombre a un grupo, el nombre no será alguno al azar, sino que ese nombre estará basado en el de los usuarios que lo conformen. Es decir, se trata de algo pensado para quienes ya se conocen. El típico grupo de amigos que se hace de manera virtual para organizar una fiesta de cumpleaños o cualquier asunto cotidiano.

El nombre del grupo aparecerá de manera diferente para cada participante, dependiendo de cómo hayan guardado los contactos en su teléfono. Si te unes a un grupo sin nombre con personas que no te han guardado en sus contactos, tu número de teléfono será visible en el nombre del grupo. Esto indica que la función esté dirigida más a amigos y familiares que ya se conocen.

De esta manera, se va a favorecer que estos grupos que se crean de manera temporal no permanezcan en el fondo de tus mensajes de chat sin ser utilizados durante mucho tiempo. Un nombre de grupo temporal parece ser algo bastante menos personal que si lo ponemos nosotros. Pero esto no quiere decir que un grupo de estas personas no pueda ten un hombre, siempre lo podrás elegir, pero si no deseas complicarte, será la aplicación que lo haga por ti.

La aplicación ha estado incorporando este verano algunas funcionalidades interesantes, como la del envío de mensajes de vídeo instantáneos o la última, referida al uso compartido de la pantalla durante las videollamadas. De esta manera, WhatsApp sigue avanzando para ser una aplicación todavía mucho más competitiva y versátil. En el plazo de unas semanas estará disponible esta nueva función de crear grupos de hasta seis personas sin ningún nombre. Solamente quedará ver si esta nueva función es del agrado de los usuarios, pues realmente, la dejaremos pasar de largo para poner el nombre que deseemos a nuestros grupos de hasta seis participantes.