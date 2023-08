WhatsApp ya te permite mandar mensajes de vídeo instantáneos: así se hace

Lo adelantábamos hace pocos días, los mensajes instantáneos de video en WhatsApp no tardarían en hacerse realidad. Dicho y hecho, ya puedes sorprender a tus contactos con esta nueva función. Te contamos qué son y cómo puedes enviarlos si no lo has hecho ya.

Mensajes instantáneos de vídeo en WhatsApp

En primer lugar, debes cerciorarte de que tengas la última versión de la app WhatsApp. Para ello, comprueba la App Store si utilizas un iPhone o la Google Play Store si utilizas un móvil Android. Si tienes actualizaciones pendientes, aplícalas.

Una vez que las actualizaciones estén aplicadas, ya puedes mandar un mensaje instantáneo de vídeo. Si no sabes lo que son, es un concepto muy sencillo de entender. Es lo mismo que enviar un audio o mensaje de voz en WhatsApp, pero en formato vídeo. Tras una cuenta atrás en la que aparece el 3,2,1, comenzarás a grabar tu vídeo, que tienen una duración limitada a unos un minuto. Muy bien por WhatsApp, ¡esas notas de voz que son podcasts son insufribles! En cuanto dejes de grabar, tu contacto recibirá el vídeo, con al audio desactivado por defecto. Puedes cambiar esto haciendo una pulsación en el vídeo mientras se reproduce.

Cómo enviar un mensaje de vídeo instantáneo

Abre la app WhatsApp y elige el contacto al que le vayas a enviar el mensaje instantáneo de vídeo. Ve al icono del micro como si fueras a mandar un mensaje de audio.

Pulsa una vez sobre el micro. Verás que se convierte en el icono de una cámara de vídeo.

Pulsa para comenzar a grabar tu mensaje instantáneo de vídeo. La duración está limitada a 1 minuto. Verás que sobre el círculo de grabación se va completando en color verde. Puedes parar la grabación cuando desees.

Tu interlocutor recibirá el mensaje instantáneo de vídeo en su móvil, recuerda que el audio por defecto no está activado, para no molestar. Si pulsas sobre el vídeo recibido, podrás comenzar a escuchar el audio del vídeo.

Así de sencillo es enviar un mensaje instantáneo de vídeo por WhatsApp, una novedad que se ha implementado esta semana y de la cual puedes comenzar a disfrutar desde ahora mismo. Si al comenzar el proceso y pulsar sobre el icono de micrófono no se te cambia al icono de la cámara de vídeo, es que tu aplicación WhatsApp no está actualizada a la última versión. Pero ya te hemos comentado que basta una visita a tu tienda de aplicaciones, para que WhatsApp quede totalmente actualizado y mandar mensajes instantáneos de vídeo sea tan sencillo como esto que te hemos contado.